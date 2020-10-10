فيروس كورونا: مشاهد غريبة لتأثير الوباء على حياة الناس

لويدز سكوت يتسلق سكافيل بايك

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جامع التبرعات المخضرم لويد سكوت، الذي يحاول صعود "القمم الثلاثة" لجمع تبرعات لمؤسسة "تافرنرز" الخيرية مرتديا طقم غوص، يشاهد هنا في المنتزه الوطني في منطقة ليك دستركت في إنجلترا.

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طبيب يحضر لأخذ عينة من مريض لفحص إصابته بفيروس كورونا في مركز سنواي الطبي في ماليزيا.

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قطة تقف على طاولة امرأة تعمل من منزلها في ساسينهايم في هولندا.

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أحد نشطاء البيئة الألمان في فعالية احتجاجية في برلين.

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مدرسة تعطي درسا عبر الإنترنت لطلابها في منازلهم في الأردن.

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخلع الكمامة في لقطة مصورة من شرفة ترومان في البيت الأبيض بعد عودته من مركز وولتر ري الطبي، وكانت الفحوض قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

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نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والديمقراطية كمالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس على منصة أقيمت عليه مناظرة بينهما.

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متظاهران في جاكارتا يحميان امرأة مسنة خلال اصطدامات في المدينة أثناء الاحتجاجات ضد قانون الحكومة الجديد الذي يهدف لخلق فرص عمل جديدة والذي يقول منتقدوه إنه في غير صالح العمال. وتم اعتقال المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات في البلاد.

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جني البرتقال بالقرب من ليتون، نيوساوث ويلز في أستراليا. يعاني المزارعون من شح الأيدي العاملة الزراعية في موسم الحصاد.

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كولن بيرغن بلوز المسمى "الثوب الزهري الكبير" من ساوث شيلدز شمال شرقي إنجلترا، يعدو في ماراثونه الخامس في بلدته، حيث اختار العداؤون الذين بلغ عددهم 45 ألف عداء هذه السنة مسارهم الخاص للعدو . وكان الحدث الرياضي مقررا أن يتم في 26 إبريل/نيسان لكنه تأجل بسبب وباء كورونا.

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