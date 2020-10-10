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كولن بيرغن بلوز المسمى "الثوب الزهري الكبير" من ساوث شيلدز شمال شرقي إنجلترا، يعدو في ماراثونه الخامس في بلدته، حيث اختار العداؤون الذين بلغ عددهم 45 ألف عداء هذه السنة مسارهم الخاص للعدو . وكان الحدث الرياضي مقررا أن يتم في 26 إبريل/نيسان لكنه تأجل بسبب وباء كورونا.