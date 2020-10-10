صدر الصورة، Joe Giddens / PA Wire
جامع التبرعات المخضرم لويد سكوت، الذي يحاول صعود "القمم الثلاثة" لجمع تبرعات لمؤسسة "تافرنرز" الخيرية مرتديا طقم غوص، يشاهد هنا في المنتزه الوطني في منطقة ليك دستركت في إنجلترا.
صدر الصورة، Lim Huey Teng / Reuters
طبيب يحضر لأخذ عينة من مريض لفحص إصابته بفيروس كورونا في مركز سنواي الطبي في ماليزيا.
صدر الصورة، Eva Plevier / Reuters
قطة تقف على طاولة امرأة تعمل من منزلها في ساسينهايم في هولندا.
صدر الصورة، Michele Tantussi / Reuters
أحد نشطاء البيئة الألمان في فعالية احتجاجية في برلين.
صدر الصورة، Muhammad Hamed / Reuters
مدرسة تعطي درسا عبر الإنترنت لطلابها في منازلهم في الأردن.
صدر الصورة، Erin Scott
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخلع الكمامة في لقطة مصورة من شرفة ترومان في البيت الأبيض بعد عودته من مركز وولتر ري الطبي، وكانت الفحوض قد أثبتت إصابته بفيروس كورونا.
صدر الصورة، Jim Lo Scalzo / EPA-EFE
نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والديمقراطية كمالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس على منصة أقيمت عليه مناظرة بينهما.
صدر الصورة، Willy Kurniawan / Reuters
متظاهران في جاكارتا يحميان امرأة مسنة خلال اصطدامات في المدينة أثناء الاحتجاجات ضد قانون الحكومة الجديد الذي يهدف لخلق فرص عمل جديدة والذي يقول منتقدوه إنه في غير صالح العمال. وتم اعتقال المئات ممن شاركوا في الاحتجاجات في البلاد.
صدر الصورة، Lukas Cochairs / EPA-EFE
جني البرتقال بالقرب من ليتون، نيوساوث ويلز في أستراليا. يعاني المزارعون من شح الأيدي العاملة الزراعية في موسم الحصاد.
صدر الصورة، Owen Humphreys/PA Wire
كولن بيرغن بلوز المسمى "الثوب الزهري الكبير" من ساوث شيلدز شمال شرقي إنجلترا، يعدو في ماراثونه الخامس في بلدته، حيث اختار العداؤون الذين بلغ عددهم 45 ألف عداء هذه السنة مسارهم الخاص للعدو . وكان الحدث الرياضي مقررا أن يتم في 26 إبريل/نيسان لكنه تأجل بسبب وباء كورونا.
الحقوق محفوظة لجميع الصور.