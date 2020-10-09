جائزة نوبل للسلام: برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يحصد الجائزة لعام 2020

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، برنامج الغذاء العالمي يقدم مساعدات لنحو 97 مليون إنسان كل عام بحسب التقديرات

ذهبت جائزة نوبل للسلام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، تقديرًا لجهوده في مكافحة الجوع.

وقالت لجنة نوبل النرويجية إن برنامج الأغذية العالمي عمل كـ "قوة محركة على صعيد جهود منع استخدام الجوع كسلاح يُذكي نيران الحروب والصراعات".

وتقدّر القيمة المادية للجائزة بنحو 1.1 مليون دولار. وأُعلن اسم الفائز رقم 101 بالجائزة في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.

وقال رئيس برنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس للأنباء، إنها كانت "المرة الأولى في حياتي التي لم أجد فيها كلمات" للتعبير عن شعوره.

وقال متحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إنها كانت "لحظة فخر".

وقال برنامج الأغذية العالمي على صفحته على تويتر: "تأتي هذه الجائزة تقديرا لجهود أفراد فريق برنامج الأغذية العالمي الذين يعرضون أنفسهم للخطر كل يوم في سبيل إغاثة أكثر من مليون جائع من الأطفال والنساء والرجال حول العالم".

ويقول برنامج الأغذية إنه يقدم مساعدات لنحو 97 مليون إنسان سنويا في 88 دولة.

الفائزون السابقون بالجائزة؟

ذهبت جائزة نوبل للسلام العام الماضي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أنهى اتفاقه للسلام مع إريتريا أزمة مسلحة امتد عمرها 20 عاما بدأت في حرب حدودية اشتعلت بين عامَي 1998 و2000.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فاز بالجائزة عام 2009، تقديرا "لجهوده الاستثنائية في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون فيما بين الشعوب".

ومن بين الحاصلين على الجائزة يبرز اسم الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر عام 2002، والطفلة الباكستانية الناشطة في مجال التعليم ملالا يوسفزاي عام 2014، والاتحاد الأوروبي عام 2012، والأمم المتحدة وأمينها العام في ذلك الوقت كوفي عنان عام 2001، والأم تيريزا عام 1979.

خلفية تاريخية

تُعدّ نوبل إحدى أهم الجوائز العالمية. وتدشنت الجائزة تحقيقا لرغبة المخترع السويدي ألفريد نوبل. وسُلّمت أول جائزة عام 1901.

وتُمنح جوائز نوبل على عدد من الأصعدة لشخصيات "قدمت إسهامات جليلة لخير البشرية" على مدى الاثني عشر شهرا السابقة لإعلان الجائزة.

ويتسلم الفائز بأيّ من جوائز نوبل ثلاثة أشياء:

شهادة نوبل، وهي قطعة فنية نادرة؛ وميدالية نوبل؛ وجائزة نقدية تُقسم بالتساوي بين الفائزين إذا زادوا عن واحد. ويتعين على الفائز تقديم محاضرة حتى يحصل على المال.