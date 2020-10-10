روسيا تعلن اتفاق أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار

صدر الصورة، EPA

قالت الحكومة الروسية إن ممثلين عن حكومتي أرمينيا وأذربيجان اتفقوا على إعلان وقف إطلاق نار مؤقت بين قوات البلدين بدءا من منتصف ظهر اليوم السبت العاشر من تشرين الاول/أكتوبر، وذلك للسماح بتبادل الأسرى ودفن جثامين القتلى

وكانت مواجهات مسلحة قد نشبت بين البلدين في محيط منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في وقت سابق من الشهر الماضي.

ويأتي الإعلان عن التوصل إلى اتفاق إطلاق نار عقب الاجتماع الذي جرى في موسكو بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن البلدين اتفقتا على بدء محادثات " جوهرية".

وتقول السلطات الأرمينية في إقليم ناغورنو كاراباخ إن أكثر من 375 من عسكرييها قتلوا في المعارك، بينما لم تعلن أذربيجان عن عدد القتلى في صفوف قواتها.