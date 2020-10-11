ظهور دونالد ترامب أمام حشد في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ إصابته بكوفيد 19

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ترامب متحدثاً من شرفة البيت الأبيض

ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة أمام حشد من مؤيديه في البيت الأبيض في أول ظهور له أمام جمهور بعد إصابته بفيروس كورونا وتلقيه العلاج في المستشفى.

ووجهت انتقادات للحدث لأنه بدا وكأنه مهرجان انتخابي لحملة ترامب، بعد الإعلان عنه رسمياً على أنه تظاهرة سلمية.

وأعلن ترامب أمام الحاضرين أنه بصحة "رائعة"، وسبق أن قال إنه توقف عن تناول العلاج لكوفيد-19.

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي جديد بشأن صحة الرئيس منذ يوم الخميس.

وليس واضحاً بعد إن كان ترامب ناقلاً للعدوى بعد إقامته في المستشفى ثلاثة أيام عند تشخيص إصابته بالفيروس.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن أن اختبار كشف الفيروس لدى مرشحها جاء سلبياً، وذلك قبل توجهه إلى ولاية بنسيلفانيا في جولة انتخابية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن يتفوق بفارق درجة واحدة على ترامب، وجاء في استطلاع أجرته "أي بي سي نيوز- أيبسوس" أن 35 في المئة فقط من الأمريكيين وافقوا على طريقة تعامل ترامب مع أزمة فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 210 آلاف من الأميركيين مصابون بكوفيد-19.

ماذا قال ترامب؟

شاركت مؤسسة "بليكزيت" التي تدعو إلى حثّ الأميركيين الأفارقة واللاتينيين على التصويت لصالح الحزب الجمهوري، في تنظيم جزء من تجمّع السبت في البيت الأبيض.

وانتقد ترامب الذي لم يكن يرتدي كمامة، جو بايدن المصنف عامة كديمقراطي معتدل، واصفا برنامج الديمقراطيين بأنه يذهب أبعد من الاشتراكية الشيوعية.

وكرّر ترامب مزاعمه أنه قدّم لمجتمع الأميركيين الأفارقة أكثر من ما قدمّه أي رئيس منذ ابراهام لنكولن.

وشدّد البيت الأبيض على أنّ الحدث لم يكن انتخابياً بحسب ما نقلت مراسلة بي بي سي في واشنطن ليبو دسيكو، لكنها أشارت إلى أن الحاضرين كانوا يرتدون قبعات تحمل شعار ترامب الانتخابي، وأنّ الرئيس تطرّق إلى نقاط رئيسية مثل الاقتصاد والجدار على الحدود والتصويت عبر البريد.

وزعم ترامب خاطئاً أن الجدار الذي ينوي بناءه على الحدود بطول 2000 ميل، سينتهي تشييده قريباً.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جانب من الحشد

لماذا أثار التجمّع في البيت الأبيض مخاوفاً؟

سبق وأثار الحفل الذي أعلن ترامب خلاله عن مرشحه لمنصب رئاسة المحكمة العليا تساؤلات حول معايير السلامة بعد الكشف عن إصابة 11 شخصاً بالفيروس بمن فيهم الرئيس.

واستبق البيت الأبيض الحدث يوم السبت بالإعلان عن إخضاع الحاضرين لفحص الحرارة وطلب ارتداء الكمامة وحثّهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ومع ذلك، ظهر بضع مئات الأشخاص في الصور، يتجمعون بالقرب من بعضهم.

وأعلن فريق ترامب الانتحابي أنه يخطط لتنظيم حشد كبير الشهر القادم في ولاية فلوريدا الساحلية حيث تحتدم المنافسة، يتبعه رحلات إلى بنسيلفانيا وآيوا.

وعبّر بايدن عن ذهوله من إقامة ترامب لمهرجانات انتخابية وانتقد موقف إدارة الرئيس المتساهل بشأن ارتداء الكمامة واعتبره متهوراً.

وصرّح خلال خطاب انتخابي ألقاه الجمعة في لاس فيغاس: "لن أحضر ما لم يكن لديكم كمامة وتستطيعون التباعد".

وعلى عكس الرئيس دونالد ترامب، لن يقيم جو بايدن تجمعات خلال جولته الانتخابية.

وكان قد أعلن جيم ويرتز، رئيس الحزب الديمقراطي في مقاطعة "إري" التي توجه إليها المرشح الديمقراطي يوم السبت في رسالة وجهها إلى المناصرين، عن عدم إقامة مهرجانات انتخابية خلال حملة بايدن بسبب التدابير المتخذة لاحتواء الفيروس والارشادات العامة بشأن التجمعات.

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ما هي تطورات وضع ترامب الصحي؟

قال طبيب ترامب، شون كونلي، الخميس إن الرئيس يستطيع العودة إلى ارتباطاته العامّة يوم السبت العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، الذي يصادف مرور عشرة أيام منذ تشخيص إصابته.

بعد كشف الإصابة، أمضى ترامب ثلاثة أيام في المستشفى وعولج بال"ستيروييد دكسامزاسون" وعقار "رمدسيفير" المضاد للفيروسات ومجموعة من الأجسام المضادة.