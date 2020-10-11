فيروس كورونا: عدد الوفيات في البرازيل يتجاوز 150 ألفاً

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ساو باولو هي المدينة الأكثر تضرراً في البرازيل

قالت وزارة الصحة في البرازيل إن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب كوفيد-19 في البرازيل تجاوز 150 ألفاً.

ولدى البرازيل ثاني أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا في العالم، بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر عدد من الحالات بعد الولايات المتحدة والهند.

كما تجاوزت البلاد خمسة ملايين إصابة إجمالية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكان الرئيس جاير بولسونارو اتُهم بالتقليل من مخاطر الفيروس طوال الوباء، متجاهلاً نصائح الخبراء بشأن التدابير التقييدية.

وسجلت البرازيل حتى الآن أكبر عدد من الوفيات في أمريكا الجنوبية، وكانت ولاية ساو باولو الأكثر تضرراً.

وفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة، توفي 150 ألف و198 شخصاً في البرازيل بسبب كوفيد 19 منذ تسجيل أول حالة وفاة في مارس/آذار، وتأكدت إصابة 5082637 شخصاً بالفيروس.

وفي كولومبيا، ثاني أكثر دولة تضرراً في المنطقة، توفي 27495 شخصاً وتأكدت إصابة 89300.

ومع ذلك، فإنّ العدد اليومي للحالات الجديدة في البرازيل يتراجع ببطء منذ أن استقر في الصيف، عندما كان هناك حوالي ألف حالة وفاة جديدة يومياً على مدى شهرين.

وكان تعامل بولسونارو مع الوباء -و قراره بمعارضة إجراءات الإغلاق وإعطاء الأولوية للاقتصاد - مثيراً للانقسام إلى حد كبير.

كما تم انتقاده لتقليل خطر كوفيد-19، بما في ذلك من خلال وصفه بأنه "إنفلونزا صغيرة".

ومع ذلك، رفض الرئيس مراراً هذه الانتقادات، حتى عندما أصيب هو نفسه بالفيروس في يوليو/تموز.