كأس العالم 2022 : كيفين دي بروين يتوقع فوز انجلترا باللقب

صدر الصورة، GETTY التعليق على الصورة، إنجلترا استعدت لمباراة بلجيكا يوم الأحد بالفوز على ويلز بثلاثة أهداف

أكد كيفين دي بروين، لاعب كرة القدم البلجيكي المحترف في الدوري الإنجليزي، أنه مستعد لتجديد عقده مع مانشسترسيتي، وشدد على أن منتخب إنجلترا مرشح للفوز ببطولة أوروبا العام المقبل وكأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن يشارك دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، مع منتخب بلجيكا ضد إنجلترا في بطولة دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي اليوم الأحد.

وحقق المنتخبان نتائج جيدة في بطولة كأس العالم الماضية في روسيا قبل عامين، ووصلا إلى نصف النهائي.

وقال الدولي البلجيكي، 29 عاما، عن إنجلترا: "يجب أن يكونوا متحمسين للغاية....إنه فريق شاب يتمتع بإمكانيات كبيرة."

ولم تفز إنجلترا بأي لقب كبير في كرة القدم منذ الفوز بكأس العالم 1966، لكن دي بروين، الذي اختير الموسم الماضي أفضل لاعب من قبل اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، قال: "يجب أن يهدفوا للفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم المقبلة. أعتقد أن لديهم فرصة لتحقيق هذا".

وأضاف: "هناك دائما الكثير من الفرق التي ترغب في الفوز بها، لكن أعتقد أن الفريق (الإنجليزي) بما لديه من لاعبين في أندية كبرى، يجب أن يفعلوا هذا (الفوز بالبطولات)."

واتفق مدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز، مع ما قاله دي بروين، وأكد على أن مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت، لديه فريق رائع تحت تصرفه.

وقال مارتينيز، الذي درب من قبل فرق سوانزي وويغان وإيفرتون الإنجليزية: "إن لاعبي إنجلترا جيدون بشكل فردي مثل أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية، إنها مسألة وقت فقط حتى يحصلوا على هذه الكأس أو يفوزوا ببطولة كبرى".

واستعدت إنجلترا، المصنفة الرابعة على مستوى العالم، لمباراة الأحد أمام بلجيكا بالفوز في مباراة ودية على ويلز بنتيجة 3-0 على ملعب ويمبلي يوم الخميس.

وتغلبت بلجيكا التي تتصدر تصنيف الفيفا، على إنجلترا مرتين في كأس العالم 2018، لكنها ستخوض مباراة الأحد بدون المهاجمين الرئيسيين دريس ميرتنز وإيدن هازارد.

صدر الصورة، GETTY التعليق على الصورة، دي بروين يلعب مع مان سيتي منذ 2015 وعقده يمتد لعامين ونصف

دي بروين مستعد للتجديد مع السيتي

وكشف دي بروين أنه على استعداد لتجديد عقده مع مانشستر سيتي لكنه قال إنه لم يتم إجراء أي مناقشات.

انضم دي بروين إلى السيتي قادما من فولفسبورغ مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في أغسطس/آب 2015، وأمامه سنتان ونصف لتجديد العقد.

كانت هناك تكهنات في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام بشأن عقد جديد لمدة عامين مع الفريق.

فاز دي بروين مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين، وأربعة كؤوس إنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال "لم أتحدث مرة واحدة إلى النادي لذا لا أعرف لماذا يقول الناس أنني وافقت بالفعل على شيء ما".

وأضاف: "أخبر الجميع دائما أنني سعيد حقا في النادي وأشعر بالراحة، لذلك إذا أراد مسؤولو النادي التحدث معي، فأنا منفتح على ذلك وسنرى ما سيحدث.