انقطاع الكهرباء في مدينة مومباي الهندية "بشكل غير مسبوق" يؤثر على حياة الملايين

صدر الصورة، ANI التعليق على الصورة، تساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم استعداد المسؤولين لحل مشكلة انقطاع الكهرباء على نطاق واسع بسرعة.

أثر انقطاع واسع للكهرباء في العاصمة المالية للهند، مومباي، على حياة الملايين من سكانها.

إذ توقفت شبكة قطارات الضواحي في المدينة، كما انقطعت الكهرباء عن المنازل منذ الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الاثنين (04.30 بتوقيت غرينتش).

ويقول مسؤولون إن "انقطاع الكهرباء بشكل غير مسبوق" هو بسبب مشاكل متعلقة بـ "الإمدادات الواردة إلى الشبكة الرئيسية".

وبالرغم من أن انقطاع الكهرباء معهود في أجزاء واسعة من الهند، فإن المدن الرئيسية، وخصوصا مومباي قلما تشهد هذا الانقطاع.

ويقول مسؤولون إنه من المتوقع أن تُستأنف الإمدادات قريبا. وتقول التقارير إن بعض خطوط القطارات استأنفت خدماتها، الأمر الذي يعني أن إمدادات الكهرباء تعود ببطء إلى أجزاء من المدينة.

بيد أن انقطاع الكهرباء غير معهود بقدر يدفع السكان إلى الإقبال على وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن آخر مرة واجهوا فيها انقطاعا للكهرباء استمر أكثر من بضع دقائق.

وتساءل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سبب عدم استعداد المسؤولين لحل مشكلة انقطاع الكهرباء على نطاق واسع بسرعة.

وبالرغم من أن توقف شبكة الكهرباء عن العمل عطل حركة القطارات، فإن المطار والبورصة لا يزالان يعملان. لكن يبدو أن أكبر قلق يتعلق بعمل المستشفيات، وخصوصا تلك التي تعالج مرضى كوفيد-19 .

وطلب مسؤولون في المستشفيات التأكد من أن لديهم ما يكفي من الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء لثماني ساعات على الأقل في حالة حدوث انقطاعات أخرى. ومعظم المستشفيات مزود بمولدات كهربائية احتياطية.

وتعد مومباي واحدة من أكثر مدن العالم ازدحاما. وبدأت تستأنف نشاطها ببطء في ظل مكافحتها واحدة من أعلى حالات كوفيد-19 في الهند.