فيروس كورونا: حكومات أوروبا تناضل لاحتواء موجة ثانية

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تسارع الحكومات في عدة دول أوروبية لفرض قيود جديدة في محاولة للتصدي لموجة انتشار ثانية لفيروس كورونا المُسبب لمرض كوفيد-19.

وتشهد معدلات الإصابة في شتى أنحاء أوروبا ارتفاعا، حيث بلغ عدد الحالات في روسيا يوم الأربعاء رقما قياسيا عند 14321، بينما بلغ عدد حالات الوفاة في اليوم ذاته 239 شخصا.

وعدد الإصابات آخذ في الارتفاع حتى في البلدان التي حققت في السابق نجاحا أكبر من غيرها في الحد من انتقال العدوى.

فقد سجّلت ألمانيا أكثر من 5000 حالة إصابة جديدة في يوم واحد لأول مرة منذ أبريل/نيسان.

وقال مسؤولو وكالة الصحة العامة الألمانية إن البلاد تشهد "زيادة متسارعة في انتقال العدوى بين السكان".

وفي فرنسا، قررت السلطات فرض حظر على التجول في العاصمة باريس و8 مدن أخرى لمدة 6 أسابيع. ويسري الحظر بين التاسعة مساء والسادسة صباحا، وذلك في محاولة لتقليل التواصل الذي يسهم في انتقال العدوى.

وقال إقليم كاتالونيا ،بشمال شرقي إسبانيا، إن الحانات والمطاعم ستغلق لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الخميس، حيث تحاول البلاد إبطاء انتشار فيروس كورونا.

وسيُسمح للصالات الرياضية وقاعات الأنشطة الثقافية بالعمل بـ 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، بينما سيُسمح للمتاجر ومراكز التسوق الكبيرة بالعمل بـ 30 في المئة.

وتشهد إسبانيا حاليا أحد أعلى معدلات الإصابة في أوروبا، مع ما يقرب من 900 ألف إصابة وأكثر من 33 ألف وفاة.

ولا يسمح لسكان العاصمة مدريد بمغادرتها، ويحظر على الحانات والمطاعم هناك العمل بعد الساعة 11 مساء.

وسجلت إيطاليا الأربعاء أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ بدء إجراء الفحوص على أعداد كبيرة من السكان، حيث تأكد 7332 حالة إصابة جديدة.

وحظرت الحكومة الثلاثاء إقامة الحفلات في المطاعم والملاهي الليلة وخارجها، ونصحت السكان بعدم السماح لأكثر من ستة أشخاص بدخول منازلهم.

وفي البرتغال، ستقتصر التجمعات على خمسة أشخاص اعتبارا من الخميس. وقال رئيس الوزراء أنتونيو كوستا في مؤتمر صحفي الأربعاء إن حفلات الزفاف والتعميد يمكن أن يحضرها ما يصل إلى 50 شخصا، لكن سيتم حظر الحفلات الجامعية.

وفي التشيك، بدأ إغلاق جزئي في ساعة متأخرة الثلاثاء لمدة ثلاثة أسابيع، حيث أُغلقت المدارس وقاعات الجامعات والحانات والنوادي.

وشهدت التشيك 1106 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 منذ الأول من مارس/ آذار، وتم الإعلان عن تسجيل أكثر من ثمانية آلاف حالة جديدة الأربعاء. ولم تشهد البلاد مثل هذا العدد من الحالات إلا مرة واحدة فقط منذ بدء انتشار الوباء.

ووفقًا لوكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن التشيك كان لديها أعلى معدل إصابة في أوروبا خلال الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ 581.3 حالة من كل مئة ألف شخص.

وفي بريطانيا، ستغلق أيرلندا الشمالية المدارس اعتبارا من الاثنين لمدة أسبوعين، والتي تشمل عطلة نصف الفصل الدراسي، بينما ستقتصر خدمات المطاعم اعتبارا من الجمعة على الوجبات التي يتم توصيلها أو يستلمها العملاء بأنفسهم.

كما اتخذت هولندا إجراءات جديدة صارمة. وفي مواجهة ارتفاع كبير في الإصابات المبلغ عنها في الأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة الهولندية الحانات والمطاعم والمقاهي لمدة أربعة أسابيع وحظرت بيع الكحول بعد الساعة الثامنة من مساء الأربعاء.

وشهدت بولندا 116 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى عدد يومي منذ بداية الوباء، كما سجلت 6526 حالة إصابة جديدة.