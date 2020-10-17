نجا من ثلاجة لحفظ الموتى، ثم مات بعد أيام

مات رجل هندي (74 عاما) بعد أيام من إنقاذه من ثلاجة لحفظ الجثث إثر إعلان وفاته بطريق الخطأ في ولاية تاميل نادو.

وأُعلنت وفاة بالاسوبرامانيام يوم الاثنين بعد نقله إلى المستشفى. ولم تتضح الأسباب التي أدت في حينها إلى الاعتقاد بأنه تٌوفي.

ووُضع بالاسوبرامانيام في ثلاجة لحفظ الجثث حتى اليوم التالي. وحين كان متعهدو دفن الموتى بصدد نقله للجنازة، رأوا أنه يرتجف وأدركوا أنه مازال على قيد الحياة.

ونُقل إثر ذلك إلى مستشفى ثانٍ لكنه مات يوم الجمعة.

وقال الطبيب بالاجيناثان، مدير المستشفى الحكومي في مدينة سالم الجنوبية، إن الرجل كان في حالة خمول ونعاس بعد إنقاذه، وأنه توفي بسبب متاعب في الرئة.

وقال لبي بي سي إنه لم يتضح بالضبط عدد الساعات التي قضاها بالاسوبرامانيام داخل الثلاجة.

وبعد أن أعلن طبيب في مستشفى خاص وفاته يوم الاثنين، نقلت أسرته جسده إلى المنزل وطلبت من متعهد جنازات وضع جثمانه في ثلاجة.

وأبلغوا الأقارب بأنهم سيقيمون جنازة فقيدهم يوم الثلاثاء.

وقال متعهد الجنازات إن شقيق بالاسوبرامانيام أخبره أن لديه "خطابا موقّعا من طبيب يعلن وفاته".

وقال سينثيل كوما، قائد شرطة سالم، إن الأسرة لم تتمكن من تقديم شهادة طبية بوفاة بالاسوبرامانيام.

ورفعت الشرطة قضية ضد الأسرة بتهمة "التصرف بتهور أو إهمال بما أدى لتعريض حياة إنسان للخطر".

وقال قائد الشرطة إن الأسرة تزعم أنه كان يعاني أيضا من متاعب في الجهاز العصبي.

وكان بالاسوبرامانيام يعيش مع زوجته وابنتيه وشقيقه.

ولم يتسن معرفة كيف بقي على قيد الحياة في درجة حرارة منخفضة في الثلاجة، أو ما إذا اتُخذت إجراءات للتحقيق مع المستشفى الخاص حيث أٌعلنت وفاته في البداية.