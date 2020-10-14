إصابة ابن ترامب الأصغر بارون بفيروس كورونا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أصيب الرئيس ترامب وزوجته ميلاينيا بالفيروس منذ أسبوعين

كشفت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب أن ابن الرئيس الأمريكي بارون، البالغ من العمر 14 عاما، أصيب بفيروس كورونا.

وقالت ميلانيا في بيان: "تأكدت المخاوف عندما ثبتت إصابة بارون بمرض كوفيد 19، ولكن لحسن الحظ هو صبي قوي، ولم تظهر عليه أي أعراض".

وقد أصيب قبلها ميلانيا وزوجها الرئيس ترامب، وعدد من الموظفين في البيت الأبيض، ولكنهم تماثلوا للشفاء.

وكان من بين المقربين من ترامب الذين أصيبوا بالعدوى المكلفة بالإعلام في البيت الأبيض، كيليان كونوي، واثنان من أعضاء مجلس الشيوخ.

وتحدثت ميلانيا عن إصابة بارون في نص نشرته على موقع البيت الأبيض بعنوان: "تجربتي مع كوفيد 19".

وقالت إنها بعد تأكد إصابتها والرئيس بالفيروس منذ أسبوعين: "أول شيء فكرت فيه هو ابننا".

وأضافت: "شعرت براحة كبيرة عندما لم تثبت إصابته في المرة الأولى"، ولكنها استمرت في التفكير في اليوم التالي، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه.