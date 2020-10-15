فيروس كورونا: الشرطة الفرنسية تداهم منازل وزراء في إطار تحقيق بشأن إجراءات مكافحة الوباء

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، تقول تقارير إن وزير الصحة ورئيس الحكومة يخضعان للتحقيق

داهمت الشرطة الفرنسية منازل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصحة كجزء من التحقيق في طريقة معالجة ملف وباء فيروس كورونا.

ومن بين المنازل التي تعرضت للتفتيش الخميس منزل وزير الصحة، أوليفيي فيران، ومنزل مدير وكالة الصحة الوطنية، جيروم سالومون.

وتأتي المداهمات في إطار تحقيق بدأته في وقت سابق من السنة الجارية يخص طريقة معالجة الحكومة للوباء.

وواجهت الحكومة انتقادات على خلفية نقص المعدات والبطء في أوقات الاستجابة للحالات المرضية.

ويخضع رئيس الوزراء جان كاستيكس للتحقيق، حسب وسائل إعلام فرنسية كما هو الشأن بالنسبة إلى سلفه إدوارد فيليب.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يقول ماكرون إن الوباؤ انتشر الآن في كل أنحاء فرنسا

واستمعت المحكمة التي باشرت التحقيق في شهر يوليو/تموز الماضي لأخطاء مزعومة ارتكبها وزراء ومسؤولون حكوميون آخرون في سياق الواجبات التي يقومون بها.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض حظر للتجوال في باريس وثمانية مدن أخرى في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19 بسرعة في البلد.