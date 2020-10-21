فيروس كورونا: البرازيل تتجه إلى اعتماد لقاح صيني

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أعلنت السلطات في البرازيل عن خطط لإدراج لقاح صيني ضد فيروس كورونا ضمن برنامج التطعيم في البلاد.

وقال حاكم ساو باولو، خواو دوريا، إن الحكومة وافقت على شراء 46 مليون عينة من لقاح "كورونافاك"، مشيرا إلى أن برنامج التطعيم قد يبدأ في يناير/كانون الثاني 2021.

وتعدّ البرازيل من أكثر البلاد تضرّراً من جراء الفيروس، فقد سجّلت نحو 5.3 مليون إصابة، لتصبح الثالثة في إجمالي الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والهند.

كما شهدت البرازيل أيضا 155 ألف حالة وفاة من جراء تفشي الوباء، ما يجعلها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة، وفقاً لمعلومات صادرة عن جامعة جونز هوبكينز.

وإذا حصل لقاح "كورونافاك"، الذي طورّته شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية، على موافقة هيئة الرقابة الصحية في البرازيل، سيصبح أحد لقاحين في برنامج التحصين لديها.

وتنوي البرازيل اعتماد لقاح آخر تشرف عليه جامعة "أوكسفورد" البريطانية بالتعاون مع شركة "أسترازينيكا".

ويختبر معهد بوتانتان التابع لولاية ساوباولو اللقاح الصيني. وأعلن المعهد يوم الاثنين أن اللقاح المكون من جرعتين يبدو آمنًا في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

لكنه حذر من أن النتيجة كانت أولية فقط مع استمرار عملية الاختبار. وقال إن البيانات الخاصة بمدى فعالية اللقاح تنشر إلى أن تنتهي التجارب.