أرمينيا وأذربيجان: اشتداد حمى المعارك والقصف المتبادل

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، عمال الإنقاذ يرفعون أنقاض مبنى سكني مدمر في مدينة كنجة الأذرية بحثا عن ناجين

تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بخرق الهدنة وقصف المناطق السكنية، مع استمرار القتال حول إقليم ناغورنو كاراباخ.

وقالت أذربيجان إن صاروخا أرمنيا قتل ما لا يقل عن 13 شخصا، وأصاب نحو 40 آخرين في مدينة غانجا، ثاني كبريات مدن البلاد والبعيدة عن المنطقة المتنازع عليها.

وأفادت تقارير بسقوط صاروخ باليستي أطلق في الساعات الأولى من اليوم السبت.

ونفت أرمينيا تنفيذ الهجوم، واتهمت أذربيجان بقصف مناطق مأهولة داخل ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك مدينة ستيباناكيرت ومدينة خانكندي الرئيسيتان.

وقالت وزارة الخارجية في أرمينيا إن ثلاثة مدنيين أصيبوا بنيران أذربيجانية، مضيفة أن عددا من الطائرات الأذرية المسيرة حلقت فوق تجمعات سكنية في أرمينيا، وهاجمت منشآت عسكرية وألحقت أضرارا بالبنية الأساسية.

ووصف الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الضربات الصاروخية الأرمينية على مدينتي غانجا ومينغاسفير في الساعات الأولى من اليوم السبت بأنها "جريمة حرب" و "هجمات غادرة". وقال إن أذربيجان ستنتقم لسقوط ضحايا من المدنيين في ساحة المعركة.

وقال علييف في خطاب تلفزيوني السبت: "لم نقاتل ولم نشن حربا أبدا ضد المدنيين، ولن نفعل ذلك أبدا، فنحن لسنا أرمنا".

وقال إن لأذربيجان هدف واحد وهو تحرير أراضيها المحتلة. وأضاف: "إذا لم يتركوا أراضينا بمحض إرادتهم، فسوف نطاردهم مثل الكلاب".

وأودى الصراع بين البلدين بحياة المئات منذ اندلاعه في 27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وسط مؤشرات على انهيار وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه برعاية روسية قبل نحو أسبوع، للسماح للأطراف بتبادل الأسرى وجثث القتلى.

وقال علييف إنه إذا فشل المجتمع الدولي في تحميل أرمينيا مسؤولية الهجمات على المدنيين الأذريين، فإن أذربيجان ستعاقب القيادة السياسية والعسكرية الأرمنية "المجرمة".

وقال الرئيس الأذري مخاطبا القيادة الأرمنية إن "إهانة الشعب الأذربيجاني ستكلفك ثمنا فادحا".

وقال علييف أيضا إن أذربيجان لا تريد إراقة الدماء، وإنها مستعدة لوقف الأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ، إذا سحبت أرمينيا قواتها المسلحة من الأراضي الأذربيجانية.

وقال الرئيس الأذربيجاني إن جيشه استولى على بلدة "فضولي" الواقعة خارج ناغورنو كاراباخ، والتي كانت تحت سيطرة القوات الأرمينية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.