فيروس كورونا: ترامب يصف فاوتشي بأنه "كارثة"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قال ترامب إنه لو أخذ بنصيحة فاوتشي لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، بأنه "كارثة"، قائلا إنه لو أخذ بنصيحته لكان هناك أكثر من 500 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

واشتبك الرئيس مرارا مع فاوتشي - وهو كبير مستشاري الحكومة الأمريكية بشأن فيروس كورونا ويحظى باحترام كبير - حول أفضل السبل للتعامل مع جائحة أودت بحياة أكثر من 220 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وفي مكالمة هاتفية مع أعضاء حملته الانتخابية، قال ترامب إن "الناس سئموا من فاوتشي ومن كل هؤلاء الأغبياء".

وأشار ترامب إلى أنه يرغب في إقالته، لكنه يخشى من رد الفعل السلبي إعلاميا.

وقال الرئيس الأمريكي إن "فاوتشي رجل لطيف"، وأضاف ساخرا: إنه "في المنصب منذ 500 عام".

وفي وقت سابق، قال فاوتشي في مقابلة مع شبكة "سي بي اس نيوز" إنه لم يستغرب إصابة ترامب بفيروس كورونا على ضوء عدم التزامه بإجراءات الوقاية اللازمة.

ما هي أحدث إحصائيات كورونا في الولايات المتحدة؟

حتى الآن هناك حوالي 8.1 مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 219 ألف حالة وفاة. أما في جميع أنحاء العالم، فقد تم تسجيل أكثر من 40 مليون حالة إصابة.

وانخفض عدد الحالات في الولايات المتحدة إلى حوالي 34 ألف حالة يومياً بحلول أوائل سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن متوسطها الآن يبلغ حوالي 55 ألف حالة يوميا.

ويوم الجمعة، تجاوزت الولايات المتحدة نحو 70 ألف حالة في يوم واحد.

وسجلت عشر ولايات يوم الجمعة أعلى مستوى لها على الإطلاق بالنسبة للحالات الجديدة المبلغ عنها في يوم واحد.