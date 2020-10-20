لماذا قتلت شرطة روما خنزيرة وصغارها في ملعب للأطفال؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبحت رؤية الخنازير البرية مألوفة بشكل متزايد في شتى أنحاء إيطاليا

أمر رئيس بلدية العاصمة الإيطالية روما بفتح تحقيق لتحديد ملابسات قتل خنزيرة برية وصغارها بواسطة الشرطة في ملعب للأطفال.

ودخلت أنثى الخنزير مصحوبة بصغارها الستة إلى متنزه به ملعب للأطفال بالقرب من الفاتيكان الأسبوع الماضي. وسرعان ما تجمع الأطفال حول هذه الحيوانات بهدف إطعامها.

لكن حينما حضرت الشرطة يوم الجمعة، تم إطلاق سهام مخدرة على هذه الحيوانات وحقنها بحُقن مميتة.

وأدى قتلها إلى غضب بين السكان والجماعات المدافعة عن حقوق الحيوانات.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات "تقرر على عجل أن يتم قتل (الحيوانات) التي وجدت مأوى في منطقة "أوريليو" للعب الأطفال، بدلا من إنقاذها، في وجود الحلول البديلة التي تم استعراضها".

وقالت ميشيلا برامبيلا، وهي عضوة في البرلمان الإيطالي وترأس جمعية معنية بحقوق الحيوانات، في حديث لصحيفة كوريري ديلا سيرا "عرضت الإمساك بهذه الخنازير البرية ونقلها واستضافتها. عرضت اقتراحا غير دموي".

لكن مسؤولا محليا قال في بيان إن قرار قتل هذه الحيوانات اتخذ بسبب عدم وجود أقفاص للإمساك بها.

وكتبت عضوة المجلس البلدي، لورا فيوريني، بموقع فيسبوك "الاختيار المفضل هو الإمساك بها وإيداعها في أقفاص خاصة"، مضيفة أن السلطات الإقليمية لم تُعِّد هذه الأقفاص.

وتقول وسائل إعلام محلية إن من المتوقع أن يهدف التحقيق الذي ستجريه بلدية روما إلى معرفة أسباب اتخاذ قرار قتل الخنازير وما إن كانت الإجراءات الرسمية قد اتُّبِعت.

ما الذي حدث؟

يُعتقد أن هذه الخنازير البرية دخلت إلى متنزه "ماريو موديرني" في غرب المدينة بعدما جذبتها حاويات قمامة مملوءة.

ولجأت الشرطة إلى إغلاق المنطقة يوم الخميس، لكن الأطفال استمروا في إطعام الحيوانات من خلال الفجوات الموجودة في السياج.

وتقول جماعات معنية بحقوق الحيوان إنها عرضت المساعدة في إعادة توطين هذه الخنازير، لكن تم تجاهل اقتراحاتها.

واندلعت اشتباكات يوم الجمعة مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من المتنزه، إذ وصل بعض أفراد الشرطة حاملين البنادق. وأفادت تقارير بأن الناس صاحوا قائلين "قتلة!" أثناء قتل الخنازير.

واستعانت الشرطة بطبيبين بيطريين لحقن الخنازير بحقن مميتة قبل نقلها من المتنزه.

وتجمع محتجون في المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتركوا هناك زهورا ولافتات مرسومة باليد.