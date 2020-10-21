تهريب المخدرات: ضبط كوكايين قيمته 500 مليون دولار في شحنة فحم في طريقها إلى إسرائيل

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، كان الكوكائين معبأ في طرود كانت مخبأة في أكياس

ضبطت الشرطة في باراغواي في أمريكا الجنوبية كمية قياسية من مخدر الكوكايين يبلغ وزنها 2,5 طنا كانت مخبأة في شحنة للفحم الحجري كانت في طريقها إلى اسرائيل.

وقالت الشرطة إن القيمة الإجمالية للمخدرات التي عثر عليها تبلغ 500 مليون دولار أمريكي بسعر السوق. وتعد هذه أكبر كمية من المخدرات تضبط في باراغواي.

وضبطت المخدرات المهربة في حاوية للبضائع في ميناء تيربورت، وهو ميناء خاص يقع في مدينة فيليتا القريبة من العاصمة أسونسيون.

واعتقلت الشرطة شخصين لعلاقتهما بعملية التهريب، أحدهما كان يعمل في السابق مديرا لشبكة تلفزيونية تابعة للحكومة.

وقالت الشرطة إنها عثرت على الكوكايين الذي كان معبأ بعناية في طرود في واحدة من ست حاويات. وأضافت أن الحاويات الخمس الأخرى لم يجر تفتيشها بعد، ولكنها لم تنف احتمال أن تكون تحتوي على مخدرات أيضا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هذه العملية هي الأكبر في باراغواي إلى الآن

وقال وزير الداخلية في باراغواي يوكليدس أسيفيدو إن الوزن النهائي للمخدرات المضبوطة قد يتجاوز 3 أطنان.

يذكر أن الفحم الحجري، وهو من الصادرات المهمة في منطقة أمريكا اللاتينية، قد أصبح من سبل التمويه الأكثر استخداما لتهريب الكوكايين عبر الحدود الدولية.

وبينما سجل مقصد الحاويات النهائي على أنه اسرائيل، كان من المقرر أن تتوقف السفينة التي تقلها في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس وميناء أنتويرب البلجيكي في طريقها إلى الشرق الأوسط، حسب ما أفاد به وزير الداخلية.

وتقول التقارير إن الشرطة استدلت على مكان المخدرات بعد تسلمها إشعارا بذلك من بلجيكا.

ويعتقد مسؤولو مكافحة المخدرات في باراغواي أن الكوكايين جلب إلى البلاد جوا من بوليفيا ثالث أكبر منتج لهذه المادة في العالم.

يذكر أن باراغواي كانت ممرا رئيسيا للمخدرات منذ عدة سنوات، وكان بعض من أعتى العصابات الإجرامية البرازيلية - ومنها عصابة "فيرست كابيتال كوماند" - قد تمددت عبر الحدود إلى باراغواي.