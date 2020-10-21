السيسي: اتفقنا مع قبرص واليونان على مواجهة "السياسات الاستفزازية" في شرق المتوسط

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رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاتفاقية البحرية بين مصر واليونان وقبرص، وقال إنه اتفق مع زعيمي البلدين على مواجهة "السياسات الاستفزازية والتصعيدية" في منطقة شرق البحر المتوسط، في إشارة واضحة إلى تركيا.

واتهم السيسي تركيا بشكل غير مباشر بزعزعة استقرار المنطقة وإرسال مرتزقة إلى دول الجوار، وقال إن "الدول الثلاث ترفض أي وجود عسكري أجنبي في سوريا".

وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس أنساتاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وشهدت منطقة شرق المتوسط توترا في أغسطس/آب الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة أبحاث إلى منطقة متنازع عليها بحثا عن احتياطيات نفط وغاز.

ووصفت اليونان هذه الخطوة بأنها "تصعيد خطير جديد"، ويدعم الاتحاد الأوروبي قبرص واليونان ضد تركيا.

"روح القانون الدولي"

وقال السيسي إن "التعاون بين الدول الثلاث في قضية استخراج الغاز من شرقي البحر المتوسط ليس فقط مثالا على التعاون الدولي والحفاظ على استقرار المنطقة بل اتفاق على مشاريع غاز مشتركة للاستفادة من مصادر ضخمة للغاز في منطقة شرقي المتوسط لما فيه فائدة جميع الأطراف ، مع احتفاظ كل بلد بحقوقه السيادية".

ومدح السيسي اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية مع قبرص واليونان، ووصفهما بأنهما اتفاقيتان تم التوصل إليهما بروح القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تحكم قوانين البحار.