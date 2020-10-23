"فستق".. جرو أخضر نادر ولد في إيطاليا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ولد الجرو بلون "فستقي" نادر

هذه السنة كانت حافلة بالأشياء غير المتوقعة، من بينها أن كلبة الفلاح الإيطالي كريستيان مالوتشي ولدت جروا أخضر اللون.

وفور رؤيته لون الجرو الجديد، أطلق الفلاح عليه اسم "فستق".

وكان الجرو واحدا من خمسة جراء ولدت في المزرعة الكائنة في جزيرة سردينيا، أربعة منها لها لون الأم، أما الخامس، فستق، فولد بلون فريد.

وهذا اللون في الكلاب نادر جدا ، ويعتقد أنه نتيجة صبغة خاصة احتك بها الجرو في رحم أمه تدعى بيليفردين".

لكن اللون الفستقي بدأ يخبو وسوف يستمر في ذلك.

وقرر مالوتشي أن يهدي جميع الجراء باستثناء "فستق"، الذي سيستخدمه في رعي الماشية.