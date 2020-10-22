الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب وبايدن وجها لوجه في المناظرة الأخيرة بسباق الرئاسة

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن إلى مدينة ناشفيل بولاية تينيسي للمشاركة في المناظرة الأخيرة بينهما في سباق الرئاسة الأمريكية.

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة الأكثر تأثيرا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يوماً من اليوم المحدد للتصويت.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفادياً لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، سيفصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.

وستناقش المناظرة نقاطاً عديدة ومتنوعة، من ضمنها طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا وقضايا الأمن القومي وتغير المناخ والعنصرية. لكن من المتوقع أيضاً أن يخرج المرشحان عن النصّ.

وأكد رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز أن ترامب خضع لاختبار فيروس كورونا، وأن النتيجة جاءت سلبية.

وجاء ذلك بعد إعلان حملة بايدن أن نتيجة اختبار كورونا للمرشح الديمقراطي، الذي كان نائبا للرئيس إبان إدارة أوباما، جاءت سلبية.