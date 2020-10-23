فيروس كورونا: كوريا الشمالية تحذر من "حمل غبار أصفر قادم من الصين" الوباء

صدر الصورة، KCTV التعليق على الصورة، حذر تلفزيون كوريا الشمالية من أن "الغبار الأصفر" يحمل مواد سامة، وفيروسات، وكائنات بالغة الصغر مسببة للأمراض

حثت كوريا الشمالية مواطنيها على البقاء في منازلهم بسبب المخاوف من أن "الغبار الأصفر" الذي تجلبه الرياح التي تهب من الصين قد يحمل معه فيروس كورونا.

وذكرت التقارير أن شوارع العاصمة الكورية بيونغيانغ كانت الخميس خالية فعليا من الناس في أعقاب صدور التحذير الحكومي.

وتدعي كوريا الشمالية أنها خالية من وباء فيروس كورونا لكنها تعيش حالة تأهب قصوى منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي في ظل إغلاق الحدود بشكل صارم وفرض قيود على تنقل الناس.

وليس هناك علاقة معروفة بين موسم سحب الغبار الأصفر ووباء كوفيد-19.

بيد أن كوريا الشمالية ليس هو البلد الوحيد الذي زعم أن هناك علاقة بين الغبار الأصفر ووباء كوفيد-19.

ويلاحظ فريق بي بي سي لتدقيق المعلومات المغلوطة أن تركمنستان زعمت أيضا أن الغبار المُثقل بالفيروسات كان السبب في الطلب من المواطنين ارتداء الكمامات. ورفضت كوريا الشمالية وتركمنستان الاتهام بأنهما حاولتا التغطية على تفشي الوباء فيهما.

"اجتياح فيروسات خبيثة"

وبث التلفزيون الحكومي لكوريا الشمالية نشرة جوية خاصة الأربعاء حذر فيها من تدفق الغبار الأصفر في اليوم التالي. كما أعلن عن حظر أعمال البناء في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلد.

ويشير الغبار الأصفر إلى الرمال المنبعثة من الصحاري المنغولية والصينية والتي تهب على كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في بعض أوقات السنة. وتختلط هذه الرياح مع الغبار السام والتي ظلت لسنوات تثير مخاوف صحية في كلا البلدين.

وقالت صحيفة رودونغ سينمون، الناطقة باسم الحكومة، الخميس إن "جميع العمال...يجب أن يعرفوا بوضوح خطر اجتياح الفيروسات الخبيثة" وذلك في التعامل مع سحابة الغبار، حسبما رصده فريق البي بي سي لتدقيق المعلومات.

وذكرت السفارات الأجنبية، في كوريا الشمالية، أنها تلقت تحذيرا بشأن المخاوف الناجمة عن الغبار.

وقالت سفارة روسيا، في صفحتها على فيسبوك، إن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية حذرتها إلى جانب بعثات دبلوماسية أخرى ومنظمات دولية في البلد من هبوب عاصفة غبارية، إذ نصحت كل الأجانب بالبقاء يوم الخميس في منازلهم وإحكام إغلاق نوافذ البيت.

هل يمكن أن تجلب السحب الغبارية وباء كوفيد-19؟

وخلصت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إلى أن الأبحاث التي ربطت بين فيروس كورونا وذرات الهواء المحمولة جوا إلى أن تدفق الغبار الأصفر عبر الجو ينبغي أن يُؤخذ على محمل الجد"، حسب الموقع الإخباري المتخصص (NK News).

وقالت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأوبئة إن فيروس كورونا يمكن أن يبقى عالقا في الجو "لساعات". غير أنها أضافت أن من النادر جدا أيضا أن تنتقل العدوى إلى شخص ما بهذه الطريقة وخصوصا في الهواء الطلق.

وتتمثل الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى في الوقوف قريبا جدا من شخص مُصاب يسعل، أو يعطس، أو يتحدث بحيث تنتقل العدوى من خلال الرذاذ.

ورفضت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية المجاورة أيضا الفكرة القائلة بأن الغبار الأصفر الآتي من الصين يمكن أن ينشر كوفيد-19 في الشمال، معتبرة ذلك من قبيل المستحيل، حسب موقع NK News .

وبالرغم من ادعاء كوريا الشمالية أن البلد خال من فيروس كورونا، فإن هناك مخاوف عميقة في كوريا الشمالية إذ عقد زعيمها كيم جونغ-أون اجتماعات مع مسؤولين كبار لضمان بقاء القيود الصارمة سارية المفعول.

وقال محللون إن من غير المحتمل على نطاق واسع أن تكون كوريا الشمالية خالية تماما من حالات الإصابة بفيروس كورونا.