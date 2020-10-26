فيروس كورونا: اعتراف مسؤول كبير بالبيت الأبيض بعدم القدرة على السيطرة على الوباء

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اعترف أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "لن تسيطر على الوباء".

وقال رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز إنه، بدلا من ذلك، لا يمكن هزيمة كوفيد-19 إلا من خلال "مجالات التخفيف" مثل اللقاحات والعلاجات.

وتأتي تصريحاته في وقت تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، قبل تسعة أيام من الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وواصل نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الحملة الانتخابية، على الرغم من إصابة عدد من فريقه بفيروس كورونا المُسبب لمرض كوفيد-19.

وقال مكتب بنس إن نتائج اختباره هو وزوجته كانت سلبية الأحد.

وفي حديث مع شبكة سي إن إن، قال ميدوز إن السيطرة على الفيروس لم تكن هدفا واقعيا لأنه "فيروس معد مثل الإنفلونزا".

وقال المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، في بيان ردا على المقابلة، إن البيت الأبيض يلوح "بعلم الهزيمة الأبيض".

وأضاف أن تصريحات ميدوز أظهرت أن إدارة ترامب "تخلت عن واجبها الأساسي المتمثل في حماية الشعب الأمريكي".

وقد توفي أكثر من 225 ألف أمريكي منذ بدء الوباء، وهذا أعلى رقم في أي بلد.

ماذا يحدث في الحملةالانتخابية؟

كرر الرئيس ترامب، وهو يخاطب مؤيديه في نيو هامبشاير الأحد، الادعاء بأن الولايات المتحدة قد بدأت تحرز تقدما في مواجهة الوباء، على الرغم من تسجيل أعداد قياسية من الإصابات وارتفاع عدد حالات نقل المرضى إلى المستشفيات.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، رئيس موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، يقول إنه لا يمكن هزيمة كوفيد-19 إلا من خلال اللقاحات والعلاجات

وقال الرئيس لمؤيديه، ولم يكن كثير منهم يرتدون كمامات أو يراعون قواعد التباعد الاجتماعي: "نحن مقبلون على نهاية هذا الوباء، لدينا لقاحات، لدينا كل شيء. حتى بدون اللقاحات، نحن نقترب من نهايته".

ولم تستكمل بعد التجارب لأي لقاح حتى الآن.

ومن المقرر أن يظهر ترامب - الذي واصل حملته في نورث كارولينا، وأوهايو، وويسكونسن السبت - في مسيرتين في بنسلفانيا الاثنين، قبل أن يتوجه إلى ميشيغان وويسكونسن ونبراسكا الثلاثاء.

وعقد نائبه مايك بنس مسيرة بعد ظهر الأحد في كينستون بولاية نورث كارولينا.

وواصل بنس الحملة الانتخابية، على الرغم من أنه كان على اتصال وثيق بمارك شورت، كبير موظفيه، الذي ثبتت إصابته بالفيروس.

وتقول تقارير إعلامية إن مستشار بنس مارتي أوبست، وعضوين آخرين على الأقل من موظفيه، ثبتت إصابتهم بالفيروس قبل أيام. وأثارت هذه الحالات أسئلة جديدة بشأن إجراءات الوقاية من كوفيد-19 في البيت الأبيض، بعد ثلاثة أسابيع من دخول الرئيس ترامب المستشفى مصابا بالفيروس قبل أن يتعافى.

ولم يكن لدى جو بايدن أي فعاليات مقررة سابقا الأحد. وتوجه إلي الكنيسة، ثم ظهر لاحقا ولفترة وجيزة في حفل موسيقي عبر الإنترنت استضافته حملته.

وقال بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس، الذي بث الأحد، إن الرئيس ترامب لا يزال لديه فرصة للفوز بالانتخابات على الرغم من أنه يتخلف عنه بمعدل ثماني نقاط في استطلاعات الرأي.

واتهم الرئيس بمحاولة نزع شرعية الانتخابات من خلال التشكيك في نزاهة الاقتراع عبر البريد.

أما ترامب فظل في الأيام الأخيرة يتنقل بين الولايات الأساسية المتأرجحة. وضاق تقدم بايدن عليه بكثير في عدد من تلك الولايات، التي ستقرر نتيجة الانتخابات.

كيف يؤثر فيروس كورونا في الانتخابات؟

أصبح تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة ساحة معركة سياسية رئيسية، قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وساهم في زيادة معدلات التصويت المبكر وعبر البريد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ثبتت إصابة مارك شورت كبير مساعدي بنس (في الصورة) بفيروس كورونا

فقد أدلى بالفعل نحو 59 مليون شخص بأصواتهم، وهو رقم قياسي دفع إليه الوباء إلى حد كبير.

وقال خبير الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، في حديث مع بي بي سي الأحد إن لقاح كوفيد-19 يمكن أن يكون متاحا في الولايات المتحدة قبل نهاية العام إذا ثبت أنه "آمن وفعال"، لكن الجرعات الأولى منه ستتاح للأشخاص بحسب أولوية كل منهم.