حول العالم في أسبوع

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شخص يتزلج على الأمواج في ساينت إيف، في كورنول ببريطانيا. تسببت الرياح العاتية المصاحبة لإعصار إبسليون، في شمال المحيط الأطلسي، في أمواج ضخمة قبالة الساحل. وأدّت قوة الرياح والأمطار الغزيرة إلى أضرار في مناطق من المملكة المتحدة.