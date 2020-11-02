حول العالم في أسبوع

في ما يلي مجموعة صور عن أحداث وثّقتها عدسات إخبارية حول العالم في أسبوع.

صدر الصورة، Arnold Jerocki/Getty Images

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إضاءة شموع أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية تأبينا لثلاثة أشخاص قتلوا داخل الكنيسة، في اعتداء وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "هجوم إرهابي إسلامي".

صدر الصورة، Kola Sulaimon/AFP

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أشخاص يفرون من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة أثناء عملية نهب جماعي لمستودع في أبوجا في نيجيريا. النهب طال مخازن حكومية تحوي مساعدات لمواجهة فيروس كورونا. ولا تزال الاضطرابات مستمرة في نيجيريا عقب احتجاجات ضدّ وحشية الشرطة اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول.

صدر الصورة، Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty

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رجل يسير وسط أنقاض في إزمير في تركيا، بعد زلزال بشدة سبع درجات قبالة الساحل التركي على بحر إيجة، شمال جزيرة ساموس اليونانية، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول. شعر بالزلزال سكان أثينا وإسطنبول.

صدر الصورة، Mike Segar/Reuters

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ناخب يدلي بصوته في إطار التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية بمدينة نيويورك. سجّل التصويت المبكر في السباق الرئاسي هذا العام، المقرر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، إقبالاً غير مسبوق.

صدر الصورة، Prakash Singh/AFP

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ناخبات بصدد الإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجلس النيابي لولاية بيهار في الهند. وهناك أكثر من 70 مليون ناخب مسجل، في الاقتراع لاختيار 243 عضواً في المجلس. وهذه أوّل انتخابات رئيسية تشهدها الهند منذ انتشار وباء كوفيد-19.

صدر الصورة، Tom Nicholson/Reuters

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شخص يتزلج على الأمواج في ساينت إيف، في كورنول ببريطانيا. تسببت الرياح العاتية المصاحبة لإعصار إبسليون، في شمال المحيط الأطلسي، في أمواج ضخمة قبالة الساحل. وأدّت قوة الرياح والأمطار الغزيرة إلى أضرار في مناطق من المملكة المتحدة.

صدر الصورة، Arnd Wiegmann/Reuters

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عامل يخلي طريقا للمشاة من أوراق الشجر المتساقط في فصل الخريف في سويسرا.

صدر الصورة، Andrew Milligan/PA Media

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ليمور أحمر يتفقد ثمرتي يقطين في متنزه بلير دروموند سفاري في اسكتلندا، في اليوم العالمي لحيوان الليمور. الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة يصنف الليمور، وموطنه الأصلي مدغشقر، ضمن الكائنات المهددة بالانقراض.