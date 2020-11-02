في ما يلي مجموعة صور عن أحداث وثّقتها عدسات إخبارية حول العالم في أسبوع.
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إضاءة شموع أمام كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية تأبينا لثلاثة أشخاص قتلوا داخل الكنيسة، في اعتداء وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه "هجوم إرهابي إسلامي".
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أشخاص يفرون من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة أثناء عملية نهب جماعي لمستودع في أبوجا في نيجيريا. النهب طال مخازن حكومية تحوي مساعدات لمواجهة فيروس كورونا. ولا تزال الاضطرابات مستمرة في نيجيريا عقب احتجاجات ضدّ وحشية الشرطة اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول.
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رجل يسير وسط أنقاض في إزمير في تركيا، بعد زلزال بشدة سبع درجات قبالة الساحل التركي على بحر إيجة، شمال جزيرة ساموس اليونانية، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول. شعر بالزلزال سكان أثينا وإسطنبول.
صدر الصورة، Mike Segar/Reuters
ناخب يدلي بصوته في إطار التصويت المبكر بالانتخابات الأمريكية بمدينة نيويورك. سجّل التصويت المبكر في السباق الرئاسي هذا العام، المقرر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، إقبالاً غير مسبوق.
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ناخبات بصدد الإدلاء بأصواتهن في انتخابات المجلس النيابي لولاية بيهار في الهند. وهناك أكثر من 70 مليون ناخب مسجل، في الاقتراع لاختيار 243 عضواً في المجلس. وهذه أوّل انتخابات رئيسية تشهدها الهند منذ انتشار وباء كوفيد-19.
صدر الصورة، Tom Nicholson/Reuters
شخص يتزلج على الأمواج في ساينت إيف، في كورنول ببريطانيا. تسببت الرياح العاتية المصاحبة لإعصار إبسليون، في شمال المحيط الأطلسي، في أمواج ضخمة قبالة الساحل. وأدّت قوة الرياح والأمطار الغزيرة إلى أضرار في مناطق من المملكة المتحدة.
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عامل يخلي طريقا للمشاة من أوراق الشجر المتساقط في فصل الخريف في سويسرا.
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ليمور أحمر يتفقد ثمرتي يقطين في متنزه بلير دروموند سفاري في اسكتلندا، في اليوم العالمي لحيوان الليمور. الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة يصنف الليمور، وموطنه الأصلي مدغشقر، ضمن الكائنات المهددة بالانقراض.