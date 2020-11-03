طبيب مخدوع يشتري "مصباح علاء الدين"

صدر الصورة، Uttar Pradesh police

أوقفت الشرطة في ولاية أوتار براديش الهندية رجلين بتهمة الاحتيال على طبيب وبيعه "مصباح علاء الدين"، الذي تعهدا بأنه سيعود عليه بالثراء والصحّة.

وفي إطار الخدعة، تظاهر الرجلان باستحضار أرواح من المصباح، كما حدث في إحدى روايات كتاب "ألف ليلة وليلة"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وبحسب تقارير، طلب الرجلان مبلغ 15 مليون روبية (أكثر من 201 ألف دولار) مقابل المصباح، قبل أن يقبلا بدفعة أولى من 3310000 روبية (41584 دولارا).

ومازال البحث جاريا عن امرأة يُشتبه في أنها شاركت في عملية الاحتيال.

وتقدّم الطبيب بشكوى لدى الشرطة المحلية الأسبوع الماضي، بحسب تقارير.

وفي الشكوى، التي أوردت قناة "إن دي تي في" محتواها، قال الطبيب إنه التقى الرجلين حين بدأ علاج امرأة، فهم أنها والدتهما، لمدة شهر.

وورد أن الطبيب قال "خلال إحدى الزيارات ظهر علاء الدين أمامي". ولم يكتشف الطبيب إلا لاحقا أن أحد الرجلين كان يتقمص الشخصية الأسطورية.