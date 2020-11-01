حادث طعن في كيبيك الكندية: مهاجم يحمل سيفا يقتل شخصين على الأقل

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ألقت الشرطة القبض على المهاجم

قتل شخصان على الأقل بعد تعرضهما للطعن في مدينة كيبيك الكندية على يد رجل يحمل سيفا ويرتدي ملابس العصور الوسطى، حسب ما افادت به الشرطة في المدينة.

وجرح خمسة أشخاص آخرين، واعتقل رجل في متصف العشرينيات من عمره قبل الساعة الواحدة بقليل بالتوقيت المحلي، حسب الشرطة.

وطلبت الشرطة من سكان المنطقة البقاء في منازلهم وإبقاء الأبواب مغلقة بينما تجري عمليات التحقيق في الهجوم.

ووقع الهجوم في الحي التاريخي القديم من المدينة.

ووردت التقارير الأولى عن الهجوم بالقرب من "بارلمنت هيل" قبل العاشرة والنصف بقليل من مساء أمس بالتوقيت المحلي.

وقد نقل المعتدي إلى المستشفى بعد إلقاء القبض عليه.