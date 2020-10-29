هجوم نيس: مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادثة طعن في مدينة نيس الفرنسية

صدر الصورة، CHRISTIAN ESTROSI التعليق على الصورة، فرضت الشرطة طوقا أمنيا في محيط كنيسة نوتردام

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في هجوم طعن في نيس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان إستروزي، إنه قد تم القبض على شخص واحد.

وقال إن كل شيء يشير إلى "هجوم إرهابي في قلب كنيسة نوتردام".

وناشد وزير الداخلية المواطنين تجنب المنطقة الواقعة وسط مدينة الريفييرا الفرنسية.

وبحسب تقارير فرنسية، لقي رجل وامرأة مصرعهما في الهجوم واعتقل المشتبه به بعد 10 دقائق قبل نقله إلى المستشفى.

ووقف الحاضرون دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، حيث كان رئيس الوزراء جان كاستكس يعطي تفاصيل عن إجراءات الإغلاق التي تدخل حيز التنفيذ مساء الخميس.