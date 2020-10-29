الانتخابات الأمريكية 2020: تبادل الاتهامات بين ترامب وبايدن بخصوص وباء كورونا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، سخر ترامب في فعاليات انتخابية عامة من ارتداء أقنعة الوجه

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكام الولايات بعدم التفكير في أي إجراءات للإغلاق لمواجهة وباء كورونا بينما وجه إليه منافسه الديمقراطي جو بايد الكثير من اللوم بسبب تزايد وتيرة العدوى في البلاد.

وخلال جولاته المكوكية في عدد من الولايات لحشد التأييد قبيل التصويت في الانتخابات الرئاسية سخر ترامب من فكرة ارتداء أقنعة الوجه.

وقال بايدن إن سياسة ترامب في مواجهة الوباء قادت البلاد إلى حال أسوأ و أصبحت بمثابة "إهانة لضحايا الوباء".

وقبيل أيام من موعد التصويت الشعبي في الثالث من الشهر المقبل، تظهر استطلاعات الرأي تقدم بايدن على ترامب بشكل واضح. لكن تقدم بايدن غير ثابت في بعض الولايات المتأرجحة التي يمكنها أن تصوت بأي شكل يغير نتيجة الانتخابات بأكملها.

وقام نحو 75 مليون مواطن أمريكي بالتصويت بالفعل بأشكال مختلفة بينهم نحو 50 مليونا صوتوا باستخدام خدمة البريد، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الانتخابات بسبب تفشي وباء كورونا.

وتتزايد معدلات الإصابة بالفيروس في أكثر من 39 ولاية بينما يبلغ متوسط عدد حالات الوفاة يوميا نحو 800 شخص.

وقال أنتوي فاوتشي، عضو الفريق الخاص الذي شكله البيت الأبيض لمكافحة كورونا لبي بي سي الأربعاء الماضي إن المناسبات الانتخابية الحاشدة التي نظمتها أو شاركت فيها حملة ترامب الانتخابية ساهمت في انتشار الوباء، موضحا أن تجمعات كبيرة للناس بهذا الشكل دون ارتداء الأقنعة ولا الحفاظ على المسافات الآمنة بين المشاركين كانت بيئة مواتية لانتشار العدوى.

وفي الوقت الذي تحدث فيه بايدن إلى الناخبين من منزله مؤكدا أنه سيدعم الاحتكام إلى العلم في موضوع اللجوء إلى إجراءات الإغلاق لمواجهة الوباء، انتقده ترامب في خطاب أمام مؤيديه في مسيرة حاشدة في ولاية أريزونا.

وقال ترامب إن بايدن لو وصل لسدة الرئاسة سيقوم بإغلاق البلاد بشكل كامل ويدمر الاقتصاد ويتسبب في انتشار التعاسة والفقر بين المواطنين.

وقال ترامب "لو صوتم لبايدن، فإن ذلك يعني أن الأطفال لن يذهبوا للمدارس ولن يتخرج أحد ولن تكون هناك حفلات زواج ولا احتفالات عيد الشكر أو الكريسماس ولا توجد احتفالات بعيد الاستقلال أيضا".

"خيارات عاطفية"

تحليل أنتوني زيرتشر: مراسل بي بي سي في أمريكا الشمالية

في كل مكان يزوره ترامب في جولته المكوكية في عدد من الولايات قبيل أيام من الانتخابات يستخدم كلمات وتعبيرات توحي للناخبين بأن وباء كورونا على وشك الاختفاء بشكل نهائي.

وفي بعض الأحيان يقول ترامب إن العلاج لا يمكن أن يكون أكثر ضررا من المرض . وفي أوقات أخرى يقلل من خطورة الوباء والعدوى.

وفي ولاية أريزونا قال "لقد أصبت به شخصيا" وأضاف"في وقت لاحق تتحسن حالتك الصحية، ويصبح لديك مناعة".

وفي بعض الأحيان يقول ترامب إن إدارته قامت بعمل رائع لوقف الوباء وإن عدد الضحايا كان ليصل إلى مليوني حالة وفاة وهو العدد الذي يؤكد الخبراء أنه لا يمكن الوصول إليه إلا لو تقاعست الإدارة بالكامل عن فعل أي شيء في مواجهة الوباء.

تطورات أخرى

المحكمة العليا الأمريكية قضت بإمكانية التصويت عبر البريد في ولايتي كارولاينا الشمالية وبنسلفانيا ويمكن أن يستمر ذلك لعدة أيام بعد موعد نهاية الانتخابات العامة وهو الحكم الذي أسعد الديمقراطيين.

ورغم ذلك رفضت أعلى محكمة أمريكية التأكيد على أن ولاية بنسلفانيا يجب أن تقبل التصويت عبر البريد بعد 3 أيام من انتهاء موعد التصويت المباشر في الصناديق.

ولم تشارك إيمي كوني باريت القاضية التي عينها ترامب مؤخرا في المحكمة في مداولات هذا الحكم.