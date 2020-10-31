فيروس كورونا: إغلاق مقهى للشيشة في برمنغهام في بريطانيا لخرقها القيود المفروضة بسبب الوباء

صدر الصورة، West Midlands Police التعليق على الصورة، مقطع مصور للمقهى نشرتى الشرطة عقب المداهمه

أغلقت الشرطة في المملكة المتحدة مقهى يقدم الشيشة عقب اكتشاف وجود 150 شخصا داخله بعد أن فُرضت في هذا الحي غرامة بقيمة 10 آلاف جنيه إسترليني لخرق القيود الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وداهم رجال الشرطة هذا المكان من قبل في كازابلانكا في منطقة هايغايت في برمنغهام في الواحدة صباحا في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على موقع يوتيوب للتواصل الاجتماعي ضباطا يقتحمون المقهى الذي يقدم الشيشة في شارع موزلي مع سماع صيحات أثناء تفريق رواد هذا المكان.

وقالت الشرطة إن هذا الحي سبق وأن خرق القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء هذا الشهر.

ويتوقع على نطاق واسع أن تخضع برمنغهام وويست ميدلاندس، وهما حيان في منطقة إدارية مشتركة، لإجراءات الفئة الثالثة لمكافحة انتشار الفيروس نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما يشير إلى "ارتفاع درجة خطورة انتشار الوباء بها".

كما غُرم مالك أحد المنشآت الترفيهية في سميثويك في ويست ميدلاندس 10 آلاف جنيه إسترليني بعد استضافته حفل زفاف حضره أكثر من سبعين شخصا.

وقال آندي بيرد، كبير مشرفي الشرطة في المنطقة: "من غير المقبول أن تستمر هذه المنشآت في خرق القانون، معرضة حياة الناس للخطر ومسببة ارتفاعا في معدل انتشار العدوى وسط استمرار انتشار هذا الفيروس".

وأضاف: "إنها أوقات عصيبة على الجميع، لكننا لن نستطيع السيطرة على الوباء والعودة إلى الأوضاع الطبيعية إذا استمر هذا الوضع".