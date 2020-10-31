شون كونري: رحيل "جيمس بوند" في عامه التسعين

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أكدت عائلة الممثل الاسكتلندي شون كونري وفاته عن عمر ناهز التسعين عاما.

واشتُهر كونري بتجسيده شخصية جيمس بوند، كأول ممثل قدّم الدور على الشاشة الكبيرة في سلسلة من سبعة أفلام تنتمي إلى فئة الجاسوسية المثيرة.

وفارق السير شون الحياة ليلة أمس في فِراشه بعد تدهور حالته الصحية لبعض الوقت.

وقال جيسون شون كونري إن أفراد الأسرة المقيمين في جزر البهاما، حيث يقيم الفنان الراحل، كانوا بجوار أبيه لحظة وفاته.

وأضاف "يوم حزين لكل من عرف أبي وأحبه، وخسارة لكل الناس حول العالم ممّن استمتعوا بفنه".

وكان كونري قد احتفل بعيد ميلاده التسعين في أغسطس/آب الماضي.

وقدّم شون أعمالا فنية كثيرة على مدى خمسة عقود، وفاز بجائزة الأوسكار في عام 1988 عن دوره في فيلم ذي أنتاتشابلز (الممنوع لمْسهم).

كما شارك في العديد من الأفلام الأخرى مثل: هايلاندر، والصخرة، وصيد أكتوبر الأحمر، وغيرها.

اسكتلندا تنعى أحد أخلص أبنائها

قدِم السير شون من إدنبره، وقدّم شخصية جيمس بوند لأول مرة في فيلم "دكتور نو" عام 1962، ثم ما لبثت الشخصية تظهر في أفلام أخرى بلغ تعدادها ستة كان آخرها في عام 1983 .

وكان يُنظَر إلى السير شون باعتباره أفضل من أدى دور العميل رقم سبعة (جيمس بوند).

وكانت الملكة إليزابيث قد منحت شون لقب فارس عام 2000.

وظل السير شون مناصرا لاستقلال اسكتلندا. وردد في عدد من المقابلات قبيل استفتاء 2014 أنه على استعداد للعودة من جزر البهاما حيث يعيش إلى اسكتلندا إذا هي صوتت لصالح الانفصال عن المملكة المتحدة.

وتعليقا على نبأ وفاته، قالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن: "انفطر قلبي لمّا سمعتُ خبر وفاة السير شون كونري هذا الصباح. أمّتُنا اليوم تنعى أحد أخلص أبنائها".