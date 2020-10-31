فيروس كورونا: الحكومة البريطانية تستعد لإعلان إغلاق جديد لمواجهة الوباء

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بوريس جونسون أصيب بالفيروس خلال الموجة الأولى وتعافى منه

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإعلان إغلاق عام جديد في انجلترا لمواجهة وباء كورونا بعدما تخطت حالات الإصابة المؤكدة في بريطانيا مليون حالة.

وقالت مصادر مطلعة لبي بي سي إن المتاجر غير الضرورية ودور الترفيه ستكون مجبرة على الإغلاق لمدة شهر كامل. ولكن وعلى خلاف ما حدث في الإغلاق السابق في فصل الخريف، ستستمر المدارس والجامعات في استقبال الطلاب حرصا على استمرار الدراسة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توضح وثائق بريطانية أن البلاد ربما تكون في طريقها لتسجيل عدد من الوفيات بسبب الوباء أكبر بكثير مما حدث خلال الموجة الأولى.

وقال مراسل بي بي سي للشؤون السياسية نيك إيردلي إنه من المنتظر أن يتضمن الإغلاق قيودا على السفر على أن يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل ويستمر حتى الثاني من ديسمبر / كانون أول المقبل.