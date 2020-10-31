الهالوين: "القمر الأزرق" يثير الرعب في احتفالات عيد القديسين بظهوره لأول مرة منذ 1944

صدر الصورة، JOHN MACKLE التعليق على الصورة، القمر المكتمل سيظهر لأول مرة في سماء ليلة الهالوين في جميع أنحاء العالم منذ 1944

يعيش عشاق الهالوين أجواء إضافية من المتعة والخوف بسبب القمر، الذي سيظهر في احتفالات هذا العام مكتملا ليضيء السماء ليل السبت، ويبعث في النفوس الخوف المرتبط بأساطير ظهور المستذئبين.

لكن احتفالات الهالوين التقليدية ستكون مختلفة تماما هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

ومع هذا سيكون هناك جانبا إيجابيا، إذ سيتمكن المستذئبون المتحولون من الظهور والخروج للعواء، إذ حسب الأساطير السائدة يعتقد البعض أن هناك بشرا يتحولون إلى ذئاب ليلة اكتمال القمر.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1974 التي يظهر فيها القمر مكتملا في احتفالات الهالوين في جميع أنحاء أيرلندا وبريطانيا، بحسب هيئة فلك أيرلندا.

وبما أنه القمر الثاني الذي سيظهر مكتملا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فإنه يعرف باسم "القمر الأزرق"، على الرغم من أنه لن يظهر باللون الأزرق في السماء.

قال ديفيد مور، من الهيئة الأيرلندية: "سيظهر القمر في شكله المثالي منذ الساعة الثانية و49 دقيقة ظهرا في عيد الهالوين، ومع غروب الشمس سوف يرتفع القمر في السماء ليظهر كاملا منيرا".

وأضاف: "من المحتمل أن يحدث اكتمال قمر الهالوين بضع مرات كل قرن ولن يحدث مرة أخرى في أيرلندا وبريطانيا حتى عام 2039."

وتتوقع الهيئة وجود الكثير من أجواء الإثارة حول هذا الحدث السماوي الهام.

وأوضح ديفيد أن البعض يربط بين الهالوين وظهور الأشباح والغيلان، "لكن هذا العام سيكون هناك أيضا مستذئبين بسبب اكتمال القمر".

صدر الصورة، BARRIE BUCKLEY التعليق على الصورة، ظهور القمر المكتمل يثير رعب البعض خوفا من ظهور المسئذبين بحسب الأساطير

وأشار إلى أن الاحتفالات ستكون متعة جيدة لعامة الناس، "ونأمل أن تثير حماس الجميع".

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها القمر الكامل في عيد الهالوين في جميع أنحاء العالم منذ عام 1944.

وقال تيري موسلي من الجمعية الفلكية الأيرلندية: "أي شيء يجعل الناس على دراية بما يحدث في السماء مفيد للغاية".

وأضاف: "أفترض أن هناك علاقة معينة بين اكتمال القمر والسحرة والأرواح التي تتحرك في ليلة الهالوين والتي تثير اهتمام الناس".

"إنها مجرد واحدة من تلك الأشياء التي تحدث في كثير من الأحيان".

صدر الصورة، DAVID COSTELLO التعليق على الصورة، القمر المكتمل سوف يظهر في السماء رغم السحب والرياح القوية للعاصفة إيدن

العاصفة إيدن

السؤال الآن، مع استعداد العاصفة إيدن للتحرك يوم السبت، هل سنتمكن من رؤية القمر؟

الخبر السار هو أنه على الرغم من أن العاصفة تكون مصحوبة برياح قوية وأمطار وسحب في بعض الأحيان، فمن المتوقع أيضا وجود بعض الأوقات الصافية خلال المساء والليل.

لذا، إذا استطعت، فلماذا لا تأخذ استراحة من تناول الحلويات وأطعمة الهالوين ومشاهدة الأفلام المخيفة لإلقاء نظرة على اكتمال القمر في عيد الهالوين؟