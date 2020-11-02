"ذيل الحوت" الذي أنقذ قطارا من السقوط في الماء

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نجا سائق قطار في هولندا بأعجوبة بعدما خرج قطاره عن مساره، ولكنه لم يسقط في مجرى مائي بفضل سبب غير متوقع.

فقد اصطدم قطار المترو، بالقرب من مدينة روتردام، بحاجز في نهاية السكة قبل منتصف ليل الأحد بقليل.

وبدلا من سقوطه إلى الماء من ارتفاع 10 أمتار، بقي معلقا بشكل مثير في الهواء. واحتفظ القطار بتوازنه بدقة على تمثال كبير لذيل حوت وضع في محطة مترو دي أكيرز.

وتمكن السائق، الذي لم يذكر اسمه، من مغادرة القطار الخالي من الركاب. ونقل إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، ولا يعتقد أنه تعرض لأي إصابات.

ويعرف التمثال الذي ساعد في نجاة السائق باسم "ذيل الحوت"، وهو عمل فني للمهندس المعماري الفنان مارتن سترويس، وقد نصب في الماء عند نهاية خطوط السكة في عام 2002.

وقال مسؤول لمحطة الإذاعة الوطنية الهولندية، إن أو إس، الاثنين "نحاول التفكير في طريقة يمكننا بها إعادة القطار بحذر وانضباط".

صدر الصورة، Getty Images

وأضاف سترويس أنه فوجئ بأن هيكل التمثال لم ينكسر.

وقال "إنه موجود في المكان منذ ما يقارب 20 عاما...كان يتوقع أن ينكسر البلاستيك إلى حد ما، لكن يبدو أن هذا لم يحدث".