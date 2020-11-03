الانتخابات الأمريكية 2020: أصحاب متاجر أمريكية يتحسبون لوقوع اضطرابات مع نهاية السباق الرئاسي

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، عمال يغلقون النوافذ في مطعم في واشنطن قبل الانتخابات

يتخذ أصحاب متاجر في مدن أمريكية حاليا احتياطات بإغلاق النوافذ بإحكام، في إطار استعدادهم لوقوع اضطرابات مع انتهاء انتخابات الرئاسة الأمريكية.

تأتي الاستعدادات بعد أشهر قليلة من تعرض العديد من المتاجر للنهب خلال مظاهرات اتسمت بالعنف في أعقاب مقتل جورج فلويد، مواطن أمريكي من أصول أفريقية، على يد الشرطة.

وكانت متاجر التجزئة "ساكس فيفث أفينيو" و"نوردستروم" وسلسلة صيدليات "سي في إس" من بين أكبر الشركات من حيث اتخاذ الاحتياطات.

كما ألقت المخاوف من الانتخابات بظلالها على الأسواق المالية.

وعلى الرغم من ذلك أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على ارتفاع يوم الاثنين، على عكس التراجع الحاد الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وتشير استطلاعات الرأي الوطنية إلى تقدم جيد للمرشح جو بايدن على الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في انتخابات الثلاثاء.

بيد أن تقدم بايدن يأتي بفارق ضئيل للغاية في بعض الولايات الأمريكية التي يمكن أن تحسم النتيجة، كما تشهد ولايات عديدة خلافا قانونيا في الوقت الراهن بشأن عملية فرز الأصوات.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، متجر "ساكس فيفث أفينيو" يستعد لوقوع اضطرابات بعد انتخابات الرئاسة

وقال بريان غاردنر، خبير استراتيجي بارز لسياسة واشنطن لدى بنك "ستيفل" للاستثمار، إن الأسواق المالية شهدت في عام 2000 تراجعا بنسبة 5 في المئة، عندما أثارت معركة إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا حالة من الشك بشأن نتيجة الانتخابات.

ويتوقع غاردنر فوز بايدن، لكنه حذر من أن الأسئلة المتعلقة بالنتيجة وأي اندلاع للعنف قد يتسبب في تراجع أكثر حدة هذه المرة.

وكانت شركة "وول مارت" قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستحجب أسلحة وذخائر من العرض بصفة مؤقتة في آلاف من متاجرها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف من وقوع "اضطرابات مدنية"، لكنها تراجعت عن قرارها بعد يوم.

كما أجرت وزارة الخارجية الأسترالية مؤخرا تحديثا لإرشادات السفر، وحذرت المواطنين من السفر إلى الولايات المتحدة نوعا ما تحسبا لوقوع أعمال عنف.

وقالت: "اتخذوا الاحتياطات حفاظا على سلامتكم خلال موسم الانتخابات. تجنبوا المناطق التي تشهد احتجاجات ومظاهرات".