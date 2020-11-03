هجوم فيينا بالصور
قُتل شخصان بعدما فتح رجال مسلحون ببنادق النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين.
وأردت الشرطة أحد المهاجمين قتيلا بالرصاص واعتقلت آخر. ومازال هناك مهاجم واحد على الأقل هاربا. ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ما حدث بأنه "هجوم إرهابي بغيض".
وحدث الهجوم قبل ساعات فقط من فرض النمسا قيوداً جديدة لمحاولة وقف الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وكان الكثير من الناس يستمتعون بالحانات والمطاعم التي ستظل مغلقة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب القيود الجديدة.
ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين الذين شاركوا في إطلاق النار.
وقالت الشرطة إن الهجوم بدأ بالقرب من الكنيس اليهودي الرئيسي في فيينا، لكن لم يتضح بعد إن كان الكنيس هو المستهدف.
ونصبت السلطات حواجز طرق بوسط فيينا. وشوهد عدد كبير من ضباط الشرطة بالقرب من دار أوبرا فيينا الشهيرة.
وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر "إنه أصعب يوم للنمسا منذ عدة سنوات. نتعامل مع هجوم إرهابي لم نشهد شدته منذ وقت طويل في النمسا".
هجوم فيينا: قتيلان ومصابون في إطلاق نار بوسط عاصمة النمسا
الشرطة تنفذ عملية أمنية واسعة النطاق في العاصمة النمساوية، بعد إطلاق نار في ستة مواقع بالمدينة.