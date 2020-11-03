هجوم فيينا بالصور

صدر الصورة، Getty Images

قُتل شخصان بعدما فتح رجال مسلحون ببنادق النار في ستة مواقع مختلفة بوسط العاصمة النمساوية فيينا مساء الاثنين.

وأردت الشرطة أحد المهاجمين قتيلا بالرصاص واعتقلت آخر. ومازال هناك مهاجم واحد على الأقل هاربا. ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ما حدث بأنه "هجوم إرهابي بغيض".

وحدث الهجوم قبل ساعات فقط من فرض النمسا قيوداً جديدة لمحاولة وقف الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الكثير من الناس يستمتعون بالحانات والمطاعم التي ستظل مغلقة حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب القيود الجديدة.

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

ولم يتضح على الفور عدد المهاجمين الذين شاركوا في إطلاق النار.

وقالت الشرطة إن الهجوم بدأ بالقرب من الكنيس اليهودي الرئيسي في فيينا، لكن لم يتضح بعد إن كان الكنيس هو المستهدف.

ونصبت السلطات حواجز طرق بوسط فيينا. وشوهد عدد كبير من ضباط الشرطة بالقرب من دار أوبرا فيينا الشهيرة.

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images

صدر الصورة، Getty Images