هجوم فيينا: السلطات تطارد المشتبه بهم بعد هجوم "إرهابي دام"

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تبحث الشرطة النمساوية عن مشتبه به واحد على الأقل بعد هجوم بأسلحة نارية في العاصمة فيينا أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأصيب 17 شخصا آخر بجروح، حالة بعضهم خطيرة، بعد أن أطلق مسلحون النار على ستة مواقع مختلفة في وسط المدينة مساء الاثنين.

وقال مسؤولون إن أحد المهاجمين قُتل برصاص الشرطة، واعتُقل آخر.

ووصف وزير الداخلية، كارل نيهامر، المهاجم الذي قتلته الشرطة بأنه "إرهابي إسلامي".

ووعد الوزير بدفاع بلاده عن ديمقراطيتها. ولكنه أضاف أن العدو هو التطرف العنيف، وليس أفراد دين بعينه، أو بلد بذاته.

وقال إن المهاجم الذي قتلته الشرطة كان في الـ20 من عمره، ويحمل جنسية مزدوجة: نمساوية ومقدونية شمالية، وقد أدين العام الماضي بمحاولة السفر إلى سوريا.

وكان القتلى في إطلاق النار العشوائي امرأتين ورجلين. وكانت إحدى المرأتين، بحسب تقارير، تعمل نادلة. وقد توفيت الثانية في المستشفى خلال الليل متأثرة بجراحها.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، استهدفت الحانات في المنطقة المعروفة بمثلث برمودة في العاصمة فيينا.

وكان الضحايا موجودين في وسط المدينة المزدحم بالناس، في الحانات والمطاعم، بالقرب من الكنيس اليهودي المركزي في فيينا، لكن لم يتضح بعد إن كان الكنيس هو الهدف.

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي إن المسلح الذي قتلته الشرطة كان من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية وإن الشرطة فتشت منزله وصادرت مواد مصورة. وكتبت الشرطة على موقع تويتر تقول إنه كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا.

وقال نيهامر، في وقت سابق، إنه يعتقد أن مهاجما واحدا على الأقل، "مدججا بالسلاح وخطيرا" لا يزال طليقا. ونقل عن مسؤولين قولهم إنه ربما كان هناك ما يصل إلى أربعة مهاجمين. وحث وزير الداخلية الناس على تجنب وسط فيينا، وطلب من الآباء إبقاء أطفالهم في المنازل الثلاثاء إذا أمكنهم ذلك.

ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، الهجوم بأنه "إرهابي بغيض".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الشرطة تفتش المارة بحثا عن المشتبه بهم.

وحدث ذلك الهجوم قبل ساعات من فرض النمسا قيودا جديدة لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا. وكان كثير من الناس يستمتع بتناول المشروبات والأكل خارج المنازل قبل بدء حظر التجول منتصف الليل.

وندد زعماء أوروبيون بشدة بإطلاق النار. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "صدم بشدة من الهجمات المروعة".

ماذا نعرف عن الهجوم؟

قالت الشرطة إن الحادث بدأ في حوالي الساعة 20:00 (بحسب التوقيت المحلي) بالقرب من كنيس "سيتنشتينغاسي" عندما أطلق رجل مسلح النار على الناس خارج المقاهي والمطاعم.

ووصل أفراد القوات الخاصة بسرعة إلى مكان الحادث. أطلقت النار على شرطي فأصيب بجروح خطيرة قبل أن "يقتل" الجاني، الذي كان مسلحا ببندقية آلية ومسدس وساطور، في الساعة 20:09 مساء الاثنين، بحسب ما قاله قائد العملية.

وقال زعيم الجالية اليهودية، أوسكار دويتش، إن المعبد كان مغلقا عندما بدأ الهجوم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الشرطة شددت الحراسة على مبنى وزارة الداخلية.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الفوضى بينما كان الناس يركضون في الشوارع وتسمع أصوات طلقات نارية في الخلفية.

وكان الشاهد كريس تشاو موجودا في مطعم قريب عندما بدأ إطلاق النار.

وقال لبي بي سي: "سمعنا أصواتا بدت وكأنها مفرقعات نارية. سمعنا ما بين 20 و 30 صوتا واعتقدنا أنها فعلا إطلاق نار. رأينا سيارات الإسعاف ... مصطفة. كان هناك ضحايا للأسف، رأينا أيضا جثة في الشارع المجاور لنا".

وبدأت عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب، وأقامت الشرطة حواجز طرق حول وسط المدينة. وطُلب من الجمهور الابتعاد عن المنطقة وعدم استخدام وسائل النقل العام.

وقالت الشرطة في جمهورية التشيك المجاورة إنها تجري عمليات تفتيش عشوائية على الحدود مع النمسا حتى تقبض على المسلح إن كان قد فر في هذا الاتجاه.

ما هي ردود الفعل؟

قال المستشار النمساوي في تغريدة على موقع تويتر "إننا نمر بساعات صعبة في جمهوريتنا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ضيوف الأوبرا غادروا المبنى تحت رقابة الشرطة.

"إن شرطتنا ستتصرف بحزم مع مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي الشنيع".

وأضاف "لن نسمح لأنفسنا بأن يخيفنا الإرهاب".

وكانت النمسا حتى الآن بمنأى عن ذلك النوع من الهجمات التي ضربت دولا أوروبية أخرى. وسارع القادة في أنحاء المنطقة إلى إدانة إطلاق النار، إذ قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أوروبا يجب ألا "تستسلم" في مواجهة الهجمات.

وأضاف "نحن، الشعب الفرنسي، نشارك الشعب النمساوي الصدمة والحزن بعد هجوم مساء اليوم في قلب عاصمتهم فيينا. هذه بلادنا، ويجب أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون".

وكان ثلاثة أشخاص قد قتلوا في هجوم بسكين على كنيسة في مدينة نيس الفرنسية الأسبوع الماضي، فيما وصفه ماكرون بأنه "هجوم إرهابي إسلامي".

وقال رئيس وزراء بريطانيا إن "مشاعر البلاد مع شعب النمسا - نحن نقف متحدين معكم في مواجهة الإرهاب". بينما قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل "نحن على استعداد لتقديم الدعم بأي طريقة ممكنة".

ووصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء حملته الانتخابية قبل بدء الانتخابات الثلاثاء، الهجوم بأنه "عمل آخر إرهابي شرير في أوروبا".

وقال على تويتر "هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء يجب أن تتوقف. الولايات المتحدة تقف مع النمسا وفرنسا وكل أوروبا في الحرب على الإرهابيين".

وأدان منافسه الديمقراطي، جو بايدن "الهجوم الإرهابي المروع"، مضيفا: "يجب علينا جميعا أن نقف متحدين في وجه الكراهية والعنف".

ووصف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ذلك بأنه عمل جبان ينتهك الحياة والقيم الإنسانية.