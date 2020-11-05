نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: فريق دونالد ترامب يرفع دعاوى في عدة ولايات مع تأخره عن منافسه جو بايدن

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، بعض أنصار ترامب يطالبون بوقف "سرقة الأصوات"

بدأ فريق حملة دونالد ترامب إجراءات قانونية في عدة ولايات أمريكية، بدعوى حدوث مخالفات في التصويت بانتخابات الرئاسة، دون تقديم أدلة.

ويريد الرئيس إيقاف فرز المزيد من الأصوات في جورجيا وبنسلفانيا، ودعا إلى إعادة فرز الأصوات في ويسكونسن.

ووصفت جوسلين بنسون، وهي أبرز مسؤولي الانتخابات في ميشيغان، الدعوى القضائية في الولاية بأنها "عبثية".

وتجمع عدد من أنصار ترامب خارج مراكز فرز الأصوات في أريزونا وميشيغان، حيث راحوا يهتفون "أوقفوا السرقة".

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أنصار بايدن يريدون فرز جميع الأصوات

واحتشد الحرس الوطني في بورتلاند بولاية أوريغون بعد أن تحولت مظاهرة مناهضة لترامب، تطالب باحتساب كل صوت، إلى العنف.

وقال مراقبون دوليون إنه لا يوجد دليل على تزوير الانتخابات.