الانتخابات الأمريكية 2020: بايدن يتقدم على ترامب في بنسيلفانيا وقرار بإعادة الفرز في جورجيا

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، حصل بايدن في بنسيلفانيا على أكثر من 14 ألف صوت، بعد فرز 98 في المئة من الأصوات

يتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على منافسه الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب في بنسيلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حسب آخر النتائج.

وحصل بايدن على أكثر من 14 ألف صوت، بعد فرز 98 في المئة من الأصوات، وإذا حصل على أصوات الولاية، فإنه سيفوز بالرئاسة.

وقبلها حقق بايدن تقدما على منافسه ترامب في جورجيا، وهي ولاية أساسية أخرى، ولكن تقرر إعادة فرز الأصوات في الولاية.

وقالت حملة ترامب: "إن هذه الانتخابات لم تحسم بعد".

وقال ماثيو مروغن، محامي حملة ترامب، إنه "حدث تلاعب" بصناديق الاقتراع في جورجيا، دون أن يقدم دليلا على دعواه، وإن المراقبين في بنسيلفانيا لم تتح لهم "الفرصة كاملة" لمراقبة عملية الفرز.

وجاء في بيان أصدره ترامب لاحقا: "قلنا منذ البداية إن جميع الأصوات القانونية لابد أن تفرز، وإن جميع الأصوات غير القانونية ينبغي ألا تفرز. ومع ذلك واجهنا في كل مرة اعتراضا من الديمقراطيين على هذا المبدأ الأساسي".

وقال "سنمضي في هذا المسار في كل جوانبه القانونية من أجل ضمان ثقة الأمريكيين في حكومتنا. لن أتوقف عن الكفاح من أجلكم ومن أجل أمتنا".

ونقلت قناة سي بي أس الإخبارية عن مسؤول كبير في إدارة ترامب قوله إن ترامب لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة إذا أعلن بايدن فوزه.

وأفادت تقارير من حملة بايدن في ديلاوير بأنه سيلقي خطابا للأمة الجمعة ليلا، إذا أعلنت نهاية السباق الرئاسي.

ما هو وضع الانتخابات حاليا؟

حصل بايدن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي بينما جمع ترامب 214 صوتا. وينبغي للمرشح أن يجمع 270 صوتا للفوز بالرئاسة.

ومنحت بعض وسائل الإعلام بايدن عددا أكبر من الأصوات إذ توقعت فوزه بولاية أريزونا، ولكن بي بي سي ترى أن حسم أمر أريزونا سابق لأوانه.

وتملك بنسيلفانيا ، التي ولد فيها بايدن، 20 صوتا في المجمع الانتخابي إذا حصل عليها الديمقراطيون فإنهم يضمنون الفوز بعدد 273 صوتا. وقال المشرفون على الانتخابات هناك إن عملية الفرز ستستغرق أياما.

وكانت بنسيلفانيا دائما ساحة صراع سياسي أساسية. ودأبت الولاية على منح أصواتها للديمقراطيين في ستة سباقات متتالية قبل أن تغير ولاءها لترامب في 2016.

ويتقدم بايدن في جورجيا حاليا بأكثر من 1500 صوت بعد فرز 99 في المئة من الأصوات. وقال المشرفون على الانتخابات إن الولاية قررت إعادة فرز الأصوات لأن الفارق بين المتنافسين ضئيل جدا.

وتعد جورجيا معقلا للجمهوريين، ولم تمنح أصواتها لمرشح ديمقراطي في الانتخابات الرئاسية منذ 1992.

ويعتقد فريق ترامب أن الاعتراضات القضائية وإعادة فرز الأصوات ستصب في صالح المرشح الجمهوري.

أما بوب باور، محامي بايدن، فوصف الدعاوى القضائية بأنها "لا قيمة لها" من الناحية القانونية.

ولا يزال التنافس على أشده في ولايتي نيفادا ونورث كارولينا.

ويكفي بايدن الفوز في بنسيلفانيا أو في اثنين من الولايات المتبقية ليضمن الفوز بالرئاسة.

أما ترامب فعليه أن يفوز في بنسيلفانيا وفي ثلاث من الولايات المتبقية ليضمن البقاء في البيت الأبيض.

هذه آخر الأخبار عن الولايات الأساسية المتبقية:

قلص ترامب الفارق بينه وبين بايدن في أريزونا (11 صوتا في المجمع الانتخابي) إلى 40 ألف صوت، بعد فرز 93 في المئة من الأصوات. وصنفت قناة سي بي أس، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة، الولاية بأنها "أقرب" إلى بايدن.

كان ترامب متقدما بأكثر من 76 ألف صوت في نورث كارولينا (15 صوتا في المجمع الانتخابي)، بعد فرز 96 في المئة من الأصوات.

وفي ولاية نيفادا (6 أصوات في المجمع الانتخابي)، يتقدم بايدن بأكثر من 20 ألف صوت بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

ويتقدم بايدن على ترامب في جورجيا، ويتفوق عليه أيضا في بنسيلفانيا .

وتكفيه ولاية جورجيا (16 صوتا في المجمع الانتخابي) لضمان التعادل في عدد المجمعات على الأقل، في انتظار الولايات المتبقية. ويتوقع أن تسلم بنسيلفانيا مفاتيح البيت الأبيض للمرشح الديمقراطي إذا فاز فيها.

وتشير التوجهات في الولايتين إلى تقدم بايدن على ترامب وسيتواصل هذا التقدم. وقد أعلنت عملية إعادة الفرز في جورجيا.

ويتوقع أن يفوز بادين في بنسيلفانيا بعدد أصوات أكبر من تلك التي حصل عليها ترامب في 2016.

وكانت الأيام الأخيرة في الولاية مثيرة بسبب عملية الفرز التي بدأت بأصوات الناخبين الحاضرين التي مالت إلى ترامب، ثم تلتها أصوات الناخبين عن طريق البريد التي ترجح كفة بايدن.

ما الذي قاله المرشحان؟

قال ترامب الخميس: "لو احتسبنا الأصوات القانونية فإنني سأفوز بسهولة، وإذا احتسبنا الأصوات غير القانونية، فإنهم سيتمكنون من سلب الانتخابات منا".

ولكن حملة ترامب لم تقدم أي دليل على انتهاكات للقانون أو تزوير للانتخابات.

وأضاف الرئيس: "كنا متقدمين في جميع الولايات الرئيسية بفارق كبير، ثم بدأت أرقامنا تتضاءل في سرية... لقد وقع الكثير المخالفات ولن نقبل بذلك في بلدنا".

وكان ترامب قد نفر أنصاره من التصويت عبر البريد، أما بايدن فحض الناخبين على الإدلاء بأصواتهم عبر البريد، وهي الأصوات التي يجري فرزها في الولايات الأساسية.

ويقلل محللون من شأن ادعاءات ترامب بتزوير الديمقراطيين للانتخابات لأن الجمهوريين حققوا نتائج أحسن مما كان متوقعا في انتخابات الكونغرس.

وانضم عضو مجلس الشيوخ ميت رومني الجمعة إلى عدد من الجمهوريين الذين انتقدوا تصريحات ترامب، فكتب على موقع تويتر: "أخطأ بقوله إن الانتخابات زورت".

أما بايدن فدعا إلى الهدوء، وعبر مرة أخرى عن ثقته في أنه سيكون الفائز.

وقال في تصريح تلفزيوني: "الديمقراطية قد تكون فوضوية أحيانا، وتتطلب قليلا من الصبر أحيانا أخرى".

وأضاف "النظام يعمل، وعملية الفرز جارية، وسنعرف النتائج قريبا".

ومع خروج النتائج الأولية خرجت احتجاجات من الطرفين على عملية الفرز.

ما هي الدعاوى القضائية التي رفعها الرئيس؟

رفع ترامب عددا كبيرا من الدعاوى القضائية يشتكي فيها من مخالفات ومن غياب الشفافية.

طلب الرئيس إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن، وهو حق كل مرشح يتأخر عن منافسه بنسبة 1 في المئة من الأصوات.

ولكن بايدن كان متقدما بنحو 20 ألف صوت في الولاية. وقال محللون إن إعادة فرز الأصوات في مناسبات سابقة لم يغير النتيجة بأكثر من مئات الأصوات.

ورفضت المحاكم في ميشيغان وجورجيا الدعوات التي رفعها فريق ترامب.

ولكن حملة ترامب كسبت معركة قضائية في بنسيلفانيا عندما قال قاضي محكمة الاستئناف إن الجمهوريين من حقهم الاطلاع عن قرب على عملية التصويت.

وقال الحزب الجمهوري في نيفادا إنه أرسل تقريرا إلى وزارة العدل "عن 3062 حالة تزوير على الأقل". وأضاف أن آلاف الأشخاص ضبطوا ينتهكون القانون بالتصويت بعدما غادروا الولاية.