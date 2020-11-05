فيروس كورونا: الدنمارك تعدم نحو 17 مليونا من حيوان المنك لمخاوف من سلالة جديدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، هناك أكثر من 1000 مزرعة للمنك في الدنمارك

قررت الحكومة الدنماركية إعدام ما يصل إلى 17 مليونا من حيوان المِنك بعد رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا يمكنها الانتقال إلى البشر في مزارع لتربية هذا الحيوان.

وقالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، إن السلالة الجديدة من الفيروس "تهدد فعالية" أي لقاح جديد يتم تطويره في المستقبل لمواجهة مرض كوفيد-19.

وتعد الدنمارك أكبر منتج في العالم لفراء المنك.

وقالت الشرطة إن عملية التخلص من هذه الحيوانات يجب أن تتم بأسرع ما يمكن.

ورُصدت حالات إصابة بفيروس كورونا في مزارع للمنك في شمال الدنمارك وجنوبها وفي مزارع أخرى في أوروبا على مدار الأشهر القليلة الماضية.

لكن عدد حالات الإصابة يزيد بسرعة في الدنمارك، ورُصدت خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس في مزارع للمنك في البلد. وقالت السلطات إن 12 شخصا أُصيبوا بالفيروس.

ووصفت فريدريكسن الوضع بأنه "خطير جدا".

وقالت نقلا عن تقرير حكومي إن السلالة الجديدة من الفيروس تُضعف قدرة الجسد على إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، وهو ما يجعل اللقاحات التي يجري تطويرها حاليا عديمة الفائدة.

وقالت فريدريكسن في مؤتمر صحفي في العاصمة كوبنهاغن"علينا مسؤولية كبيرة تجاه مواطنينا لكن في ظل ظهور الطفرات التي اكتشفناها في الفيروس فالمسؤولية مضاعفة تجاه العالم أجمع".

وأوضح مدير الشرطة الدنماركية ثوركيلد فورج إن حيوانات المنك التي ستقتل تنتشر في أكثر من 1000 مزرعة في البلاد.

وفي يوليو/ تموز، أعدمت إسبانيا أكثر من 100 ألف من حيوان المنك بعد اكتشاف حالات إصابة بالفيروس في مزرعة بإقليم أراغون، كما أعدمت هولندا عشرات الآلاف بعد انتشار الفيروس في مزارع هناك.