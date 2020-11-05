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مع عودة الإغلاق إلى كثير من الدول حول العالم، سواء كان بشكل جزئي أو كلي، يقبل الناس غالبا على شراء أشياء تبدو مهمة بالنسبة لهم. وفي انجلترا، تغلق المتاجر التي تبيع السلع غير الأساسية أبوابها لمدة أربعة أسابيع، مع بداية إغلاق وطني ثان اليوم الخميس. ذهبنا إلى مركز التسوق في منطقة ميلتون كينز، لنرى ما يشتريه الناس في هذا الوقت قبيل الإغلاق.