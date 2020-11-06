نتائج الانتخابات الأمريكية: أين وصل عدّ الأصوات في الولايات الحاسمة المتبقية ومتى سنعرف النتائج؟

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بات الانتظار هو السمة الأساسية الآن في سباق الوصول إلى البيت الأبيض، لمعرفة من سيفوز في الولايات المتأرجحة المتبقية والتي توصف بأنها ميدان المعركة في هذا السباق.

نقدم هنا نظرة عن واقع عملية عدّ الأصوات وأين وصلت في هذه الولايات الرئيسية التي ستحسم نتائجها التنافس الانتخابي.

جورجيا - 16 صوتا انتخابيا

أين وصلت الأمور؟:تقدم ترامب في البداية، لكن بايدن ضيق الفجوة بينهما وتقدم الآن بأكثر من ألف صوت.

وقد واجه بايدن تحديا كبيرا في هذه الولاية التي لم يفز فيها الديمقراطيون في الانتخابات الرئاسية منذ عام 1992.

كم عدد الأصوات التي يتواصل عدّها؟: يقول مسؤولون محليون إنها نحو 15 ألف قد بقيت ويجري عدها.

صدر الصورة، Reuters

ماهو التوزيع الجغرفي لهذه الأصوات؟: ثمة أصوات من الاقتراع عبر البريد، ومعظمها جاء من أتلانتا وسافانا اللتين تميلان بقوة إلى بايدن.

متى نعلم أكثر عن النتيجة؟: يقول مسؤولون إنهم أكملوا تقريبا عملية العد وأننا سنعلم النتيجة خلال الـ 12 ساعة القادمة. وتشير النتائج الأولية الآن الى تقدم بايدن على ترامب بأكثر من ألف صوت.

بنسلفانيا - 20 صوتا انتخابيا

تلخص ولاية بنسلفانيا الانقسام في المجتمع الأمريكي الذي شهدناه في هذه الانتخابات. فقبل أربع سنوات أصبح الرئيس ترامب أول مرشح جمهوري يفوز، ولو بهامش ضيق، في هذه الولاية منذ عام 1988.

وتميل المناطق الريفية في الولاية إلى تأييد الجمهوريين بقوة أما الحواضر المدنية وضواحيها فتشهد ميلا متناميا نحو الديمقراطيين، وما زال المرشحان متقاربان في عدد الأصوات في هذه الولاية التي توصف بأنها أرض معركة بالنسبة للناخبين البيض.

أين وصلت الأمور؟: يتقدم ترامب، لكن بايدن ضيق الفجوة بينهما - فبعد أن كان ترامب يتقدم بنحو نصف مليون صوت قلل الفارق ليصبح 23 ألف صوت فقط. ومعطم الأصوات المتبقية هي من الأصوات القادمة عبر التصويت في البريد من منطقة فيلادلفيا، وهذا ما يفسر لماذا يشق بايدن طريقه لتضييق الفجوة مع ترامب وربما التقدم في هذه الولاية.

كم عدد الأصوات التي يتواصل عدّها؟: قدرت مسؤولة في الولاية يوم أمس نحو 550 ألف صوت ما زالت في طور الفرز والعدّ، مشيرة إلى أن نصفها سيترك للعدّ اليوم.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ناخبون في يوم الاقتراع يتبعون قواعد التباعد الاجتماعي

ماهو التوزيع الجغرفي لهذه الأصوات؟: في المقاطعات التي سبق أن فازت فيها هيلاري كلينتون في عام 2016، لذا فهي في الغالب أصوات ديمقراطية.

متى سنعلم أكثر عن النتيجة؟: يقول مسؤولون في الولاية إنهم يأملون أن يعدّوا "أغلبية كبيرة جدا" من الأصوات المتبقية بحلول نهاية اليوم. وهذا يرجح احتمال إعلان الفائز المتوقع هذه الليلة. لننتظر ونرى.

أريزونا - 11 صوتا انتخابيا

أين وصلت الأمور؟: مازال بايدن متقدما بنحو 47 ألف صوت _ لكن ترامب يكسب مزيدا من الأصوات أيضا بشكل مطرد.

حقق بايدن تقدما كبيرا مبكرا في الولاية، بيد أن ترامب قطع هذا التقدم وبدأ يتقدم أيضا بثبات. على الرغم من أن بطاقات الاقتراع المتبقية تأتي في معظمها من مقاطعة ماريكوبا التي تميل لبايدن.

والعامل الرئيسي هنا هو هل أن بطاقات الاقتراع جاءت من الاقتراع الشخصي المباشر، حيث يحقق ترامب أداء جيدا؛ إم من التصويت عبر البريد التي تميل عادة لمصلحة بايدن

كم عدد الأصوات المتبقية في عملية العد؟: يقول مسؤولون في الولاية إن أقل من 226 ألف صوت ما زالت في طور الفرز والعد.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ناخبون يلوحون بالأعلام الأمريكية على جسر في مدينة فينيكس في يوم الانتخابات

ماهو التورزيع الجغرافي لهذه الأصوات؟:إنها من كل أماكن الولاية المتنوعة ولا تقتصر على مقاطعة محددة، بيد أن معظمها من منطقة حول مدينة فينيكس.

متى سنعلم أكثر عن النتيجة؟: نتوقع دفعة جديدة من نتائج عدّ الأصوات يوم الجمعة بين الساعة التاسعة والخامسة بتوقيت شرق أمريكا. ولكننا لا نعلم كم عدد هذه الأصوات وهل ستكون حاسمة في تحديد النتيجة.

نيفادا - ستة أصوات انتخابية

أين وصلت الأمور؟: ما زال بايدن محافظا على تفوقه بنحو 12 ألف صوت. وقد يتسع تقدمه، لأن هناك أصواتا أكثر من الاقتراع عبر البريد يتواصل فرزها وعدها من ناخبين سجلوا في اليوم نفسه، ومعظمهم من مقاطعة كلارك الديمقراطية (التي تضم لاس فيغاس)- ما لم يكن هؤلاء الناخبين الجدد من مؤيدي ترامب الذين اندفعوا إلى مراكز الاقتراع للتصويت بشكل مباشر. وستبلّغ المقاطعات الريفية المحافظة أيضا عن نتائج عملية العد فيها، لكن عدد السكان هناك أقل.

كم عدد الأصوات المتبقية في عملية العد؟: يقول مسؤولون ثمة نحو 190 ألف بطاقة اقتراع ما زالت في طور الفرز والعد.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، ناخبة من لاس فيغاس في ولاية نيفادا تراقب بقلق عملية عدّ الأصوات

ما هو التوزيع الجغرافي لهذه الأصوات؟: نحو 90 في المئة من هذه الأصوات من مقاطعة كلارك التي تضم لاس فيغاس، ومعظمها جاء من التصويت عبر البريد.