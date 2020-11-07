مزاعم جديدة لشقيق الأميرة ديانا حول مقابلة لها مع بي بي سي

التعليق على الصورة، الأميرة ديانا مع مارتن بشير

قدم شقيق الأميرة ديانا مزاعم جديدة حول كيفية كسب بي بي سي ثقته وحصولها على مقابلة مع الأميرة الراحلة في برنامج بانوراما عام 1995.

وتشير مذكرات دونها تشارلز سبنسر، شقيق الأميرة ديانا، في اجتماع آنذاك مع مارتن بشير، مذيع بي بي سي، إلى أن مراسل بانوراما قدم عددًا من الادعاءات الكاذبة والتشهير بأفراد العائلة الملكية الكبار.

وتعهدت بي بي سي بإجراء تحقيق في حالة تقديم أدلة جديدة، ولا سيما بعد دعوة سبنسر هذا الأسبوع إلى إجراء تحقيق داخل المؤسسة بشأن إقرارات مصرفية مزورة يقول إنها ساعدت في تأمين مقابلة أخته مع بانوراما.

وبشير، 57 عاما، في حالة صحية سيئة وغير قادر حاليا على الرد على الادعاءات.

وفي حينها، شاهد ما يقرب من 23 مليون شخص حلقة برنامج بانورما مع الأميرة ديانا.

وفي المقابلة قالت الأميرة عبارتها الشهيرة: "كان هناك ثلاثة أشخاص في هذا الزواج"، في إشارة إلى علاقة أمير ويلز بكاميلا باركر بولز.

وفي ذلك الوقت كانت ديانا قد انفصلت عن تشارلز لكنها لم تطلق بعد.

وقال مراسل بي بي سي لشؤون العائلة الملكية، جوني ديمون، إن المذكرات التي قال سبنسر إنه كتبها مع بشير قبل شهرين من المقابلة، والتي أوردتها الديلي ميل ، "مذهلة ومثيرة للدهشة".

وقال مراسل بي بي سي إن كلام سبنسر يُظهر أن بشير كان "ينسج الكذبة تلو الأخرى حول أفراد العائلة المالكة وموظفيها في محاولة لكسب ثقته وثقة أخته ديانا".

وهذه المزاعم ، التي وصفتها صحيفة "ميل" بأنها "أكاذيب سخيفة" تشمل فتح مراسلات ديانا الخاصة وتعقب سيارتها والتنصت على هاتفها.

وزعم أيضا أن حارسها الشخصي كان يتآمر ضدها وأن أصدقائها المقربين كانوا يخونون ثقتها ويسربون أخبارها للصحافة.

"تحقيق قوي"

وهذا الأسبوع، قال إيرل سبنسر إنه لم يكن ليقدم بشير إلى أخته لولا رؤية كشوف الحسابات المصرفية المزيفة.

وتشير كشوف الحسابات المصرفية بصورة ملفقة إلى أن اثنين من كبار رجال الحاشية كانا يتقاضيان رواتب من قبل أجهزة الأمن مقابل معلومات عن أخته.

واعتذرت بي بي سي عن الكشوف المصرفية المزيفة، لكنها أصرت على أنها "لم تلعب أي دور في قرارها بالمشاركة في المقابلة"، كما تعهدت بإجراء "تحقيق قوي" يتمتع بـ"استقلالية مناسبة".

وقال مصدر في بي بي سي إن "الاستقلال المناسب" المشار إليه "يعني إجراء تحقيق مستقل".

وقالت بي بي سي إن التحقيق "أعاقه في الوقت الحالي" أن بشير، محرر الشؤون الدينية في بي بي سي نيوز،"مريض بشكل خطير"، ويعاني من مضاعفات كورونا.