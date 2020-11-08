نتائج الانتخابات الأمريكية: فاز جو بايدن على دونالد ترامب، فما الذي سيحدث الآن؟

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حصل جو بايدن على أكثر من 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، وهو عدد الأصوات اللازم لهزيمة دونالد ترامب في السباق إلى البيت الأبيض. فماذا سيحدث الآن؟

لا يستطيع نائب الرئيس السابق نقل متاعه إلى البيت الأبيض على الفور، فهناك بعض الأمور التي يجب أن تحدث أولاً.

عادة ما تكون العملية سلسة، لكن هناك تعقيدات إضافية هذه المرة بسبب التحديات القانونية المحتملة للانتخابات.

متى يصبح جو بايدن رئيسا؟

بحسب دستور الولايات المتحدة، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس المنتخب في ظهر يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

ويحدث ذلك في حفل، يسمى حفل التنصيب، يقام في العاصمة واشنطن، حيث يؤدي الرئيس ونائب الرئيس الجديدان يمين المنصب أمام رئيس المحكمة العليا.

لذلك نتوقع أن تجرى مراسم تنصيب جو بايدن وكامالا هاريس في 20 يناير/ كانون الثاني 2021.

وهناك استثناءات لهذا الجدول الزمني. إذا توفي رئيس في منصبه أو استقال، يؤدي نائب الرئيس اليمين في أقرب وقت ممكن.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بايدن أثناء مراسم تنصيب ترامب في عام 2017

ما هي الفترة الانتقالية الرئاسية؟

هذه هي الفترة بين صدور نتيجة الانتخابات وبدء الولاية الرئاسية الجديدة في 20 يناير/كانون الثاني.

يشكل الرئيس المنتخب مجموعة تسمى الفريق الانتقالي الذي يستعد لتولي السلطة فور التنصيب، وقد أنشأ فريق بايدن بالفعل موقعًا إلكترونيًا انتقاليًا.

ويقوم الفريق باختيار شخصيات للمناصب الوزارية ومناقشة أولويات السياسة والاستعداد للحكم.

يذهب أعضاء الفريق إلى الوكالات الفيدرالية كي تتم إحاطتهم ببعض الشؤون، مثل المواعيد النهائية لبعض القضايا الهامة والميزانيات واختصاصات كبار الموظفين.

يجمع الفريق الانتقالي كل المعلومات الاستخبارية عن الموظفين الجدد، ويبقون على أهبة الاستعداد لتقديم العون بعد التنصيب. وقد يظل بعضهم في الخدمة بعد الفترة الانتقالية.

في عام 2016، التقى الرئيس السابق باراك أوباما بخليفته دونالد ترامب، وأظهرت صور المكتب البيضاوي مدى الافتقار إلى الود في علاقتهما، وهو أمر مستمر حتى الآن.

أمضى بايدن شهورا في وضع تشكيلة فريقه الانتقالي، وجمع الأموال لتمويله، وفي الأسبوع الماضي دشن موقعا إلكترونيا له.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، أوباما وترامب في المكتب البيضاوي

ما الكلمات التي سنسمعها كثيرا؟

الرئيس المنتخب: عندما يفوز مرشح في الانتخابات لكنه لم يؤدي اليمين كرئيس جديد في 20 يناير/كانون الثاني بعد، يطلق عليه الرئيس المنتخب.

أعضاء الحكومة: سيبدأ جو بايدن قريبا في الإعلان عن أسماء فريق حكومته، وهو الفريق الذي يتولى المناصب الأعلى مستوى في الحكومة. ويضم رؤساء جميع الوزارات والوكالات الرئيسية.

جلسة التأكيد: تتطلب العديد من المناصب الحكومية العليا التي يعين الرئيس المنتخب شاغليها موافقة مجلس الشيوخ. ويمثل الأشخاص الذين اختارهم بايدن أمام لجان بمجلس الشيوخ في جلسة استماع، قبل تصويت بالموافقة أو الرفض.

سلتيك: كرئيس منتخب، يحصل بايدن على قدر أعلى من الحماية من قبل أجهزة الاستخبارات، واسمه الرمزي هو "سلتيك". يتم اختيار هذه الأسماء من قبل المرشح. وكان الاسم الذي اختاره ترامب هو "موغول"، أما كامالا هاريس فاختارت اسم "بايونير".

هل ستكون هناك تحديات قانونية؟

هذا من شبه المؤكد. أشار ترامب إلى أنه سيتحدى قضائيا نتائج جميع "الولايات التي أٌعلن فيها فوز بايدن مؤخرا"، زاعما أن النتائج كانت مشوبة بخروقات وتزوير، ولكنه لم يقدم أي دليل.

ويعتقد أن حملته الانتخابية تقوم حاليا بانتقاء فريق المحامين الذي سيتولى هذه المهمة.

وستبدأ جهودهم للتخلص من بعض الأصوات البريدية في محاكم الولايات، ولكن يمكن أن ينتهي بها الأمر في المحكمة العليا. ومع ذلك، أشار خبراء بالقانون إلى أن الدعاوى القضائية من غير المرجح أن تنجح في تغيير النتائج.

ومن المتوقع أيضا إعادة فرز الأصوات في بعض الولايات، بناءً على طلب حملة ترامب، لكن لا يُتوقع أن تتغير النتيجة.

ماذا لو لم يتنازل ترامب؟

تحليل لأنتوني زورشر، مراسل بي بي سي لأمريكا الشمالية

قال دونالد ترامب في وقت سابق إنه سيطعن في النتائج. وإذا لم تنجح جهوده في ذلك، فسوف يتزايد الضغط عليه للإقرار علانية بالهزيمة. لكن هل يجب عليه ذلك؟

المكالمة الهاتفية من المرشح الخاسر إلى المنتصر هي تقليد محترم في السياسة الأمريكية. وعلى الرغم من ذلك، فهي ليست واجبة بأي حال من الأحوال.

في عام 2018، على سبيل المثال، ادعت المرشحة الديمقراطية ستايسي أبرامز حدوث تزوير وترهيب للناخبين، ولم تقر قط بهزيمتها أمام بريان كيمب، خصمها الجمهوري.

لكن هذا لم يحدث أبدا في سباق رئاسي معاصر. ولكن كما هو الحال في ولاية جورجيا، طالما تم التعامل مع الأصوات ونتائج الانتخابات بشكل قانوني ومصدق عليه، فإن آلية الحكومة ستستمر بغض النظر عما قد يفعله ترامب.

وبينما لا يتعين على ترامب الإقرار بهزيمته أو حضور حفل تنصيب بايدن، فإن لديه بعض الالتزامات القانونية، حيث يجب أن يفوض إدارته بإجراء الاستعدادات اللوجستية لتولي فريق بايدن المسؤولية. ويقول فريق ترامب إنه قام بذلك بالفعل.

دونالد ترامب صعد إلى الرئاسة كمرشح غير تقليدي لا يخشى كسر الأعراف والتقاليد الراسخة. إذا رغب في ذلك، يمكنه ترك منصبه بهذه الطريقة أيضا.

ماذا ستفعل كامالا هاريس في المرحلة الانتقالية؟

كامالا هاريس، أول امرأة تشغل منصب نائب الرئيس، ستقوم بتعيين طاقم عملها ومعرفة المزيد عن الوظيفة من الإدارة السابقة.

يعمل نائب الرئيس في البيت الأبيض في الجناح الغربي، لكنه لا يقيم هناك. من المعتاد أن يقيم نائب الرئيس في مجمع المرصد البحري الأمريكي الذي يقع في الشمال الغربي من المدينة، على بعد حوالي 10 دقائق بالسيارة من البيت الأبيض.

زوج كامالا هاريس هو دوغ إمهوف، وهو محام يعمل في مجال صناعة الترفيه.

ولديه طفلان من زواجه الأول - كول وإيلا. وتقول هاريس إنهما يدللانها باسم "مومالا".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كامالا هاريس وزوجها

كيف يبدو الانتقال إلى البيت الأبيض؟

أفضل في الوقت الحاضر مما كان عليه في عام 1800 عندما انتقل الزوجان الرئاسيان الأولان جون وأبيجيل آدامز، وحينها كان المبنى غير مكتمل.

في هذه الأيام، من المتوقع أن يحتاج الرئيس الجديد والأسرة إلى استبدال الديكور أو الأثاث. لذلك خصص الكونغرس أموالًا للقيام بذلك.

يوجد في البيت الأبيض 132 غرفة و35 حماما.