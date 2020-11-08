نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: كيف تفاعل العالم مع نبأ فوز جو بايدن؟

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أخيرا وردت النتائج، وبدأت تتوالى ردود الفعل العالمية إزاء فوز جو بايدن على دونالد ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولأيام، ظل الناس حول العالم معلِّقين أنظارهم على السباق المحتدم إلى البيت الأبيض.

ولا يقتصر أثر انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة على حدودها؛ فبمقدور القائد الجديد في البيت الأبيض أن يغيّر السياسة الخارجية الأمريكية وتوجهاتها إزاء الأصدقاء والأعداء على حد سواء.

وأظهرت حملة ترامب مؤشرات على أن مرشحها لا ينوي الاعتراف بالهزيمة.

لكن ذلك لم يمنع العديد من قادة الدول من توجيه التهنئة لبايدن ونائبته كامالا هاريس. ونورد في ما يلي عددا من تلك التهاني:

محمد بن زايد آل نهيان - ولي عهد أبو ظبي

"خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف استراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".

برهم صالح - رئيس العراق

"أتقدم بالتهنئة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، والذي عرفناه صديقا وشريكا موثوقا به خلال عملية بناء العراق الجديد".

"نتطلع إلى العمل معا من أجل تحقيق أهداف ومصالح شعبينا المشتركة، وتعزيز آفاق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

آية الله علي خامنئ - إيران

"الوضع في الولايات المتحدة وما يقولونه هم أنفسهم عن انتخاباتهم مذهل! ما هذا إلا نموذج لوجه الديمقراطية الليبرالية البغيض في الولايات المتحدة. وبغضّ النظر عن النتيجة، ثمة أمر واحد واضح تماما، هو الانحدار المؤكد للنظام الأمريكي على الأصعدة السياسية، والمدنية، والأخلاقية".

بوريس جونسون - رئيس وزراء بريطانيا

"تهانينا لجو بايدن على انتخابه ... ولكامالا هاريس على إنجازها التاريخي. الولايات المتحدة أهمّ حليف لنا، وأنا أتطلع لأنْ نعمل معا عن كثب على صعيد أولوياتنا المشتركة، من تغيّر المناخ إلى التجارة والأمن".

جاستن ترودو - رئيس وزراء كندا

"تهانينا لجو بايدن وكامالا هاريس. بلدانا صديقان مقربان، وشريكان، وحليفان. تجمعنا علاقات متفرّدة على الساحة الدولية. أتطلع بحق إلى العمل معا ومواصلة البناء على ذلك الأساس معكما".

أنغيلا ميركل - المستشارة الألمانية

"صداقتنا العابرة للأطلسي لا غنى عنها إذا أردنا التعامل مع التحديات الكبيرة في عصرنا".

إيمانويل ماكرون - رئيس فرنسا

"الأمريكون اختاروا رئيسهم ... أمامنا الكثير من العمل لكي نتغلب على تحديات اليوم. دعونا نعمل معا!".

ناريندرا مودي - رئيس وزراء الهند

"تهانينا لك جو بايدن على فوزك الرائع! عندما كنتَ نائبا للرئيس، كان إسهامك في تقوية العلاقات الهندية-الأمريكية كبيرا ولا يُقدّر بثمن. وأنا أتطلع للعمل عن كثب معًا مرة أخرى...".

"وخالص تهانينا القلبية لكِ كامالا هاريس! نجاحك رياديّ، ومثار افتخار كبير ليس فقط لعائلتك، ولكن أيضا لكل الأمريكيين من أصول هندية. وكلي ثقة أن تشهد العلاقات الهندية-الأمريكية القوية مزيدا من التعزيز في ظل دعمك وقيادتك".

يوشيهيديه سوغا - رئيس وزراء اليابان

"أتطلع للعمل معك لتعزيز تحالف اليابان والولايات المتحدة وضمان السلام والحرية والرخاء في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وما وراءها".

نيكولاس مادورو - رئيس فنزويلا

"فنزويلا... ستكون دائما مستعدة للحوار والتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة".

أندرو هولنيس - رئيس وزراء جامايكا

"لأول مرة في أمريكا، منصب نائب الرئيس تشغله امرأة هي كامالا هاريس، والتي نفتخر أنها تحمل إرثا جامايكيًا".

"إن وصولها إلى هذا المنصب يُعدّ إنجازا تاريخيا للنساء حول العالم. تحيتي لها".

مايكل مارتن - رئيس الوزراء الأيرلندي

"جو بايدن طالما كان صديقا حقيقيا لهذه الأمة طوال حياته، وإنني أتطلع للعمل معه في السنوات المقبلة. كما أتطلع للترحيب به عائدا لوطنه عندما تسنح الظروف!".

فرانك باينيماراما - رئيس وزراء فيجي

"معا، لدينا كوكب لننقذه من حالة مناخ طارئة، واقتصاد عالمي لنعيد بنائه من جديد على نحو أفضل بعد كوفيد-19".