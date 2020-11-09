نتائج الانتخابات الأمريكية: جو بايدن يمضي قدما في خططه لتولي منصب الرئاسة

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قال فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إنه سيجعل معالجة وباء فيروس كورونا على رأس أولوياته بعد فوزه على دونالد ترامب.

وقال الفريق، عند إعلانه عن الخطوات الأولى في خطته الانتقالية، إن المزيد من اختبارات الفيروس ستتوفر، وسيُطلب من الأمريكيين ارتداء كمامات.

ويتوقع الاثنين، أن يعلن بايدن عن فريق عمل معني بفيروس كورونا مكون من 12 عضوا.

وحتى الآن لم يقر ترامب بهزيمته، ولا يزال فوز بايدن غير رسمي بعد لأن الولايات الرئيسية لا تزال تفرز أصوات المقترعين.

لكن بايدن يمضي قدما في خططه لتولي السلطة في يناير/كانون الثاني بعد أن قالت شبكات إخبارية أمريكية كبرى السبت إنه فاز في الانتخابات.

ومن بين الخطط، بحسب تقارير، عدد كبير من الأوامر التنفيذية، وهي أوامر مكتوبة صادرة عن الرئيس للحكومة الفيدرالية ولا تتطلب موافقة الكونغرس، تهدف إلى تغيير سياسات ترامب المثيرة للجدل. ومنها - بحسب وسائل إعلام أمريكية:

انضمام بايدن إلى اتفاقية باريس للمناخ، التي انسحبت منها الولايات المتحدة رسميا الأربعاء

إلغاء قرار الانسحاب من منظمة الصحة العالمية

إنهاء الحظر المفروض على سفر المواطنين من سبع دول معظمها مسلمة

إعادة العمل بسياسة أوباما بمنح وضع الهجرة للمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة وهم أطفال

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وقال بايدن في أول خطاب له كرئيس منتخب السبت إن الوقت قد حان "لتعافي" الولايات المتحدة، وتعهد "بتوحيد البلاد وعدم تقسيمها". وقال مخاطبا أنصار ترامب مباشرة، "علينا التوقف عن معاملة خصومنا كأعداء".

وأطلق بايدن ونائبته، كامالا هاريس، موقعا إلكترونيا للمرحلة الانتقالية، قائلين إن الفريق سيركز أيضا على الاقتصاد، ومعالجة العنصرية وتغير المناخ.

وتعني نتائج الانتخابات التي لا تزال متوقعة حتى الآن أن ترامب سيكون أول رئيس يتولى الرئاسة لولاية واحدة منذ التسعينيات. ورفعت حملة الرئيس الجمهوري عددا كبيرا من الدعاوى القضائية في ولايات مختلفة، لكن مسؤولي الانتخابات يقولون إنه لا يوجد أدلة على تزوير التصويت، كما قال هو.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن كبار الجمهوريين ما زالوا منقسمين حول كيفية الرد على فوز بايدن، إذ رفض بعضهم الاعتراف علنا بنتيجة الاقتراع.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفين مكارثي، لشبكة فوكس نيوز إنه يجب استكمال جميع عمليات إعادة الفرز والطعون القانونية، مضيفا: "عندها فقط، ستقرر أمريكا من فاز بالسباق".