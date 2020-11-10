الانتخابات الأمريكية: الحيوانات الأليفة تعود إلى البيت الأبيض

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بتولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة سيستمر تقليد وجود الحيوانات الأليفة في البيت الأبيض.

فقد كان دونالد ترامب أول رئيس أمريكي منذ أكثر من مئة عام لا يملك حيواناً أليفاً من أي نوع.

ومن المقرر أن يصطحب المرشح الديمقراطي الفائز معه كلبيه تشامب وميجور وهما من فصيلة جيرمان شيبارد إلى مقر إقامته في البيت الأبيض، بعد تنصيبه في يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويحظى الكلبان بقاعدة جماهيرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أن لهما حساباً على موقع تويتر يتابعه عشرات الالاف.

إليكم أبرز ما نعرفه عن "الكلبين الأولين" الجديدين في الولايات المتحدة ومن سبقهما في البيت الأبيض.

تشامب وميجور

حصل بايدن على تشامب (بمعنى بطل) حين كان جرواً صغيراً، بعد انتخابه نائباً للرئيس الأمريكي عام 2008.

وكانت زوجته جيل قد وعدته باقتناء كلب بعد الانتخابات ووضعت صوراً لكلاب عدة على ظهر المقعد المقابل له على متن طائرة حملته الانتخابية.

ويحمل اسم الكلب تشامب-الذي أعلنه أحفاد بايدن- رمزية عاطفية للأسرة.

فقد روى بايدن في كلمة خلال حملته الانتخابية أن والده كان دائماً ما يقول له " في كل مرة تسقط فيها يا تشامب (بطل)، انهض"

أما ميجور(بمعنى عظيم)، فقد تبنته أسرة بايدن من جمعية الرفق بالحيوان في ولاية ديلاوير عام 2018.

ونشر بايدن عبر موقع انستغرام خلال حملته الانتخابية تسجيلاً لميجور وكتب معه تعليقاً يقول " لا أيام صعبة حين يكون لدي دافع عظيم" في إشارة إلى اسم كلبه.

بو وصني

كان الكلبان بو وصني -وهما من فصيلة كلب الماء البرتغالي- يقطنان البيت الأبيض خلال رئاسة باراك أوباما.

فحين أعلن أوباما فوزه في الانتخابات قال لابنتيه "ستحصلان على جرو جديد لينتقل معنا للبيت الأبيض".

وكان بو هدية قدمها السيناتور تيد كينيدي لابنتي أوباما عام 2009. في حين انضم إليه صني في اغسطس/ آب عام 2013.

وقد اكتسب بو وصني شعبية، كما شاركا في مهام رسمية.

صدر الصورة، THE WHITE HOUSE التعليق على الصورة، بو وصني كلبا ابنتي أوباما

وكانت ميشيل أوباما قد قالت خلال رئاسة زوجها "الجميع يريدون أن يروا الكلبين ويلتقطوا الصور معهما. أتلقي مذكرة أول كل شهر تتضمن طلبات لمعرفة جدول أعمالهما، وعلى أن أوافق على ظهورهما في كل مناسبة".

بادي وسوكس

كان لدى بيل كلينتون خلال فترة رئاسته كلب بُني اللون من فصيلة لابرادور اسمه بادي ، إلى جانب قط يحمل اسم سوكس.

وكان الاثنان غالباً ما يتشاجران، ووصفتهما صحيفة نيويورك تايمز بالعدوين، على سبيل الدعابة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بادي وسوكس

وفي عام 2000 قال كلينتون للصحفيين إن بادي كان ينام إلى جواره في بعض الأحيان حين تغيب زوجته.

وأضاف " إنه صديقي الوفي" حتى أن هيلاري كلينتون ألفت كتاباً عن الحيوانين الأليفين يحمل اسم "عزيزي سوكس، عزيزي بادي" والذي تضمن رسائل من الأطفال إليهما وتفاصيل عن عادات الاثنين والتنافس بينهما.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو التعليق على الفيديو، هل تستطيع الحيوانات التواصل مع البشر؟

ميس بيزلي وبارني

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش كان يمتلك خلال فترة ولايته كلبين من فصيلة الترير الاسكتلندي، هما ميس بيزلي وبارني.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ميس بيزلي وبارني كلبا جورج دبلو بوش

وقد ظهر الكلبان في تسجيلات فيديو نشرها البيت الأبيض في مناسبات مختلفة. ووصف بوش ميس بيزلي بأنها " مصدر للبهجة"، وقال إنه وبارني يشتركان معاً في حب الهواء الطلق.

يوكي

كان يوكي - وهو من فصيلة التيرير- الكلب المفضل للرئيس الأسبق ليندون بي جونسون. وكانت لوسي ابنة جونسون قد عثرت على يوكي في محطة للتزود بالوقود في مسقط رأسه بولاية تكساس في يوم عيد الشكر عام 1966، وفقاً لمتحف الحيوانات الأليفة الرئاسية، والذي يجمع المعلومات بشأن الحيوانات الأليفة في البيت الأبيض.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس الأمريكي الأسبق جونسون وكلبه يوكي

وقد أهدت لوسي الكلب لوالدها في عيد ميلاده خلال العام التالي.

وكان يوكي يشارك الرئيس الأسبق كافة الأنشطة، بداية من الاجتماعات الوزارية حتى السباحة.

وكان حفيد جونسون قد قال في السابق " كانا يرتبطان بعلاقة وثيقة جداً تجسد الروح الأمريكية. فقط في أمريكا يمكن لولد فقير أن ينتهي به المطاف في البيت الأبيض".

فالا

يعد "فالا" كلب الرئيس فرانكلين رزوفلت وهو من فصيلة الترير الاسكتلندي من بين أشهر حيوانات البيت الأبيض الأليفة.

كان روزفلت قد تلقى فالا كهدية من ابن عمه عام 1940. وبحسب متحف الحيوانات الأليفة الرئاسية كانت مائدة أفطار الرئيس تضم قطعة من العظم لـ"فالا" كل صباح، كما تم تعيين سكرتير للرد على البريد الموجه للكلب.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الرئيس روزفلت طلب هذه الكعكة للاحتفال بعيد ميلاد فالا

وفي حملة حظيت بدعاية كبيرة عام 1942، تبرع "فالا" بألعاب لجمع التبرعات لصالح المجهود الحربي.

وتم إنتاج أفلام تدور حول فالا، كما صُنع للكلب تمثال يقف بجوار تمثال روزفلت في نصب فرانكلين ديلانو روزفلت التذكاري في العاصمة واشنطن.

ماكاروني

لم يقتصر لقب "الحيوان الأليف الأول" على القطط والكلاب، بل كان لدى الرؤساء كذلك طيور أليفة وحيوانات الهامستر ومهور.

كان ماكاروني هدية قدمها ليندون جونسون إلى كارولين ابنة سلفه الرئيس السابق جون إف كينيدي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ماكاروني في البيت الأبيض

وكان المُهر يقيم في اسطبل بولاية فيرجينيا لكنه كثيراً ما كان يزور البيت الأبيض، حيث تم تصويره وهو يتجول في حديقته.

وأشار متحف الحيوانات الأليفة الرئاسية إلى واقعة حدثت أثناء جولة للسيدة الأولى حينها جاكلين كنيدي مع إمبراطورية إيران السابقة، حيث اقترب ماكاروني بأنفه من الإمبراطورة فرح ديبا، في محاولة على مايبدو لالتقاط زهور النرجس التي كانت تحملها.