صور لأبرز أحداث الأسبوع الماضي في أفريقيا

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خلال مباراة لكرة الروغبي في فرنسا يوم الأحد، يحاول لاعب من جنوب أفريقيا، جيربارانت غروبلير، مرتديا ملابس سوداء، مستميتا الإمساك بالكرة في ظل سعي فريق ستاد فرانسي انتزاع الكرة من فريق تولوز في باريس