صور لأبرز أحداث الأسبوع الماضي في أفريقيا

كنيسة في السنغال

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بعد استعداد الكنائس لمعاودة فتح أبوابها في السنغال، في أعقاب إغلاقها لمنع انتشار فيروس كورونا، أحد العمال منهمك في تنظيف كنيسة في العاصمة دكار.

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الشرطة في مدينة تشواني في جنوب أفريقيا تسكب 2000 لتر من الكحول المُصادر، في أحد المجاري بهدف التخلص منها

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خلال مباراة لكرة الروغبي في فرنسا يوم الأحد، يحاول لاعب من جنوب أفريقيا، جيربارانت غروبلير، مرتديا ملابس سوداء، مستميتا الإمساك بالكرة في ظل سعي فريق ستاد فرانسي انتزاع الكرة من فريق تولوز في باريس

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أنصار مرشح الحزب الحاكم في تنزانيا يحتفلون، الجمعة، بفوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، التي شهدتها جزيرة زنجبار التي تتمتع بحكم ذاتي

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وبعد مرور ثلاثة أيام، أصبحت الاحتفالات أكثر رسمية خلال تنصيب رئيس زنجبار حسين موي

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هطول الأمطار يوم الجمعة لم يمنع بائعة حلزون من مواصلة عملها، في سوق أدجامي بمدينة أبيدجان في في كوت ديفوار

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بلغت نسبة الإقبال على التصويت 54 في المئة تقريبا، في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة

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في نفس اليوم انتشرت شرطة مكافحة الشغب في شوارع أبيدجان، لتفريق أنصار المعارضة

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ثم في يوم الثلاثاء، دمرت منازل في أعمال شغب بين القبائل المتجاورة، التي تدعم فصائل سياسية متنافسة في تومودي بوسط ساحل العاج

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في اليوم التالي، التقط مصور صورة للافتة على شاحنة محترقة تدعو إلى وقف العنف