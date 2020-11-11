خيري سعدالله: الشاب ليبي الأصل يعترف بقتل 3 أشخاص في بريطانيا في يونيو/ حزيران الماضي

التعليق على الصورة، ووجهت إلى خيري سعد الله ثلاث تهم بالقتل وثلاث تهم بالشروع في القتل

اعترف شاب بقتل ثلاثة رجال باستخدام سكين خلال هجوم في حديقة في منطقة ريدينغ غرب العاصمة البريطانية لندن.

وقتل خيري سعد الله كلا من جيمس فورلونغ (36 عاما) وديفيد ويلز (49 عاما) وجوزيف ريتشي-بينيت (39 عاما) خلال هجوم استمر دقيقتين في حدائق فوربيري في يونيو/ حزيران الماضي.

واعترف سعد الله، البالغ من العمر26 عاما، في جلسة استماع أمام محكمة أولد بيلي، بالتهم الثلاث، الشروع في القتل قبل موعد المحاكمة المقررة.

وقالت المدعية العامة، أليسون مورغان، إن جرائم القتل عقابها حكم بالسجن مدى الحياة.

وقضية الادعاء هي أن القتل كان هجوما إرهابيا.

لكن القاضي سويني قال إن سعد الله اعترف بارتكاب الجريمة، ونفى الإعداد أو التخطيط لعملية القتل، وقال إنه لم يكن لديه دوافع أيديولوجية.

وقال إن جلسة المحاكمة المرتقبة، التي ستبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في 7 ديسمبر/ كانون الأول، كانت "ضرورية" لتقرير ما إذا كان لدى سعد الله دوافع دينية أو أيديولوجية.

وحضر أفراد من عائلات الضحايا جلسة الاستماع في المحكمة، حيث أقر سعد الله، الذي يسكن في شارع باسينغستوك في ريدينغ، بالذنب وهو يرتدي كمامة الوجه.

صدر الصورة، Family handouts التعليق على الصورة، (من اليسار إلى اليمين) الضحايا: ديفيد ويلز وجو ريتشي بينيت وجيمس فورلونغ

وتعرض كل من فورلونغ، مدرس التاريخ، وريتشي بينيت، المواطن الأمريكي، للطعن مرة واحدة في العنق، بينما طُعن العالم ويلز في الظهر.

وأعلن عن موت الثلاثة في مكان الحادث.

وقال والدا فورلونغ، الذي كان رئيسا لقسم التاريخ والحكم والسياسة في مدرسة هولت في ووكينغهام، أنه كان "جميلا وذكيا وصادقا ومرحا".

وقال روبرت والد ريتشي-بينيت لوسائل إعلام أمريكية إن ابنه، الذي تعود أصوله إلى فيلادلفيا، كان "بارعا ومحبا للآخرين".

أما ويلز فقد وُصف بأنه كان "سعيد دائما"، كما كان يحب "أن يرسم الابتسامة دائما على وجوه الناس".

كما أصيب ثلاثة آخرون هم ستيفن يونغ وباتريك إدواردز ونيشيت نيسودان، جميعهم أصدقاء، كانوا يجلسون بالقرب من الضحايا.

وقد تعرض يونغ للطعن في رأسه بينما تعرض إدواردز للطعن في ظهره أما نيسودان فقد تعرض لإصابات في وجهه ويده.

وفي أعقاب الهجوم، قالت مصادر أمنية لبي بي سي إن سعد الله، الذي تعود أصوله إلى ليبيا، كان معروفا لدى MI5 (وكالة الأمن والاستخبارات المحلية في بريطانيا)، بعد أن لفت انتباهها عام 2019.

ولكن بعد إجراء مزيد من التحقيقات حول سعد الله، تبين أنه لا يشكل أي تهديد حقيقي أو خطر مباشر ولذلك لم يفتح ملف لقضيته.