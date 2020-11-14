الوشم: "ربما رآني بعضهم غريبا، لكني لا أكترث"

عدد متزايد من اليابانيين المتحمسين يحاولون التعامل مع اعتقاد شائع يعود إلى 400 سنة بوجود علاقة بين الوشم وعصابات الإجرام.

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، رجل يعرض الوشم على راحتيه أمام الكاميرا

كثيرا ما يصور الوشم شخصيات من أساطير تقليدية.

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، رجل بوشم على ساقيه يجلس أمام الكاميرا مع طفلته

ورغم أن بعض حمامات السباحة والشواطئ ومراكز الرياضة تحظر وجود أشخاص بوشم على أجسادهم فيها إلا أن المصور كيم كيونغ هوون قابل بعضهم في حمام عمومي.

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، مجموعة من الرجال يستعرضون وشمهم أمام الكاميرا في حمام عمومي

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، عامل البناء هيراكو ساساكي، 48 عاما

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، هيروش سوغياما ، صاحب مطعم.

اللقاء السنوي لرابطة محبي الوشم في طوكيو ، في فبراير/شباط "مهم لأننا في العادة نخفي الوشم في المجتمع"، كما يقول رئيس الرابطة هيرويوكي نيموتو. ويضيف "مرة في السنة بإمكاننا استعراض أوشامنا الجديدة بفخر أمام أعضاء الرابطة الآخرين " .

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، مجموعة من الناس مع أوشام أمام الكاميرا

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، رجلان بأوشام كثيفة على الجذع

يقول المؤلف هيروكي تاكامورا ، 62 عاما "في القرن الحادي والعشرين بدأ عدد المجلات المهتمة بموضوع الوشم في الارتفاع ، وبدأ عدد من النساء أيضا بوشم أجسادهن. كنت أظن أن الوشم سيصبح مقبولا أخيرا كما هو الحال في أوروبا".

لكن رأي يوشيهاراـ البالغة من العمر 33 عاما، ما زالت لا تستطيع إظهار الوشم أمام والدها.

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، سيدة تجلس على أريكة وتكشف عن وشم على ظهرها للكاميرا

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، فنان وشم ينقش وشما على ظهر امرأة

يقول لها فنان الوشم "يموت والداك وتتركين عشيقك، يكبر أطفالك، وحده الوشم يبقى معك حتى بعد الموت".

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صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، فنان وشم ينقش على ظهر أحد العملاء

تقول مينا يوشيمورا البالغة من العمر 40 عاما عن زوجها "لو كان لدي وشم ولم يكن لديه سيتمكن من دخول أماكن وأحظر من دخولها ".

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، مينا تلمس وشم زوجها في منزلهما في طوكيو

"لكن منذ اصبحنا متشابهين اصبح بإمكاننا الذهاب سويا إلى أي مكان . أظن أن هذا جميل".

حصلت ماري أوكاساكا على أول وشم قبل 20 عاما.

والآن يعد ابنها البالغ من العمر 20 عاما لوشم جسمه في جميع أنحائه.

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، ماري وتانجي في منزلهما

وتقول "بعضهم يلجأ للوشم على الوشم لأسباب عميقة، لكني أردته لأنه جميل، بسبب الحافز نفسه الذي يدفعني لشراء سترة مثلا".

ولكن حين تغادر ماري المنزل فإنها ترتدي بلوزة بكم طويل حتى لا تتعرض لنميمة جيرانها.

يقول تانجي "ربما رآني بعضهم غريبا بالوشم، لكني لا أكترث".

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، تينجي

"أحيانا يظن الناس أنني أنتمي لعصابة، لكن هذا لا يقلقني كثيرا. سأستمر في الوشم حتى يغطي جميع جسمي".

يقول الموظف اهيديوكي تاغاشي الذي فقد ساقه" أعتقد أنه بسبب الوشم أصبح جزء مني أقوى من ذي قبل"

صدر الصورة، Kim Kyung-Hoon / Reuters التعليق على الصورة، Hideyuki at a park near his house, in Tokyo