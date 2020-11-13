نتائج الانتخابات الأمريكية وكورونا: ترامب يقول إن الإدارة الحالية لن تفرض إغلاقا كاملا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، إنه يتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا متاحاً لجميع المواطنين في الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وسط ارتفاع هائل بعدد الإصابات اليومية الجديدة بالمرض الفتاك.

وفي أول تصريحات علنية له منذ أكثر من أسبوع بعد إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، قال ترامب إنه يتوقع الحصول على إذن استخدام طارئ للقاح فايزر "قريباً جداً".

وقالت شركة فايزر إنها تتوقع التصريح عن بيانات السلامة المطلوبة الأسبوع المقبل وإنه يمكنها بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على تصريح باستخدام اللقاح.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن تلقى ترامب تحديثاً بشأن ما تعرف بـ"عملية السرعة القصوى) من أجل توفير لقاح فيروس كورونا.

وأصبح النقد الموجّه لاستجابة إدارة ترامب للفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 235 ألف أمريكي، قضية أساسية استخدمها الديمقراطيون قبيل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت الشبكات الإخبارية الأمريكية فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنّ ترامب، رفض التنازل لبايدن، وأطلق سلسلة من الطعون القانونية عن مزاعم تزوير دون أن يقدم أدلة على صحة ادعاءاته.

وبدا يوم الجمعة، وكأنّ ترامب قد أقرّ بشكل غير مباشر، بإمكانية انتقال الإدارة الأمريكية لبايدن في الفترة المقبلة.