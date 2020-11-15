بيع رسالة مسافر "شجاع" على سفينة تيتانك بـ 42 ألف جنيه استرليني

صدر الصورة، Henry Aldridge and Sons auctioneers

بيعت رسالة كتبها مسافر على متن سفينة تيتانك،في مزاد بمبلغ 42 ألف جنيه استرليني. المسافر وصف بالبطل الذي ضحى بحياته لإنقاذ الآخرين.

قدّم الواعظ القس جون هاربر سترته للنجاة إلى مسافر آخر، وغرق مع السفينة المنكوبة في المحيط في نيسان/أبريل 1912.

بيعت رسالة كتبها هاربر على متن "تيتانك" في مزاد على الإنترنت لبيع تذكارات من السفينة الشهيرة، يوم السبت في ويلتشاير في جنوب غرب إنجلترا.

في نيسان أبريل 1912، كتب هاربر مستخدماً أدوات مكتبية من "تيتانك"، رسالة إلى رجل دين زميل.

ونشرت الرسالة في "كوبه" في إيرلندا، المدينة التي كانت تعرف باسم "كوينستون" حيث رست تيتانك قبل أن تبحر عبر المحيط الأطلسي.

وتحدث في رسالته عن حياته على متن السفينة وشكر صديقه الزميل على مودّته.

وقال مدير المزاد العني أندرو ألدريدج:" ربما كان جون هاربر واحد من أكثرالرجال شجاعة على متن القارب".

وكان الواعظ هاربر يبلغ آنذاك 39 عاماً، ويعظ في كنيسة "والوورث رود بابتيست" في لندن. كان أرملاً وكان مسافراً برفقة ابنته آن جيسي وشقيقته جيسي دبليو ليتش إلى شيكاغو، ليقدم عظة في كنيسة "مودي".

صدر الصورة، Henry Aldridge and Sons auctioneers

ورفض أن يأخذ مكاناً في قارب النجاة إلى جانب ابنته وشقيقته، وبقي على متن السفينة لتقديم عبارات الدعم للمسافرين.

وأعطى سترة النجاة الخاصة به لمسافر آخر نجى بحياته. ونقل ناجون آخرون أنه استمر بالتبشير بالإنجيل خلال غرق السفينة.

أصوله من غلاسكو، بدأ واعظاً في كنيسة "بايزلي رود بابتيست"، التي سميّت عام 1921 باسمه تخليداً لذكراه.

وتوفيت ابنته آن جيسي عام 1986 بعد أن كانت الأكبر سناً من بين الناجين من غرق "تيتانك".

وقال ألدريدج من شركة المزادات في ويلتشاير إن أعمال هاربر تذكّر بصورة "ذلك الجيل البريطاني في أوقات الشدّة".

وأضاف أن الرسالة بحالة "رائعة" وأنّ أحد هواة الجمع احتفظ بها 25 عاماً وقرّر نقلها إلى الجيل التالي.

نصّ الرسالة

صدر الصورة، Henry Aldridge and Sons auctioneers

"أخي العزيز يونغ. أكتب هذه السطور قبل أن نصل إلى كوينزتاون لأؤكد لك أنني لم أنسك ولا سيما كل اللطف الذي أبديته بينما كنا في الشمال.

كنت أنوي إرسال تذاكر القطار الخاصة بالسيدة برات قبل مغادرتي مباشرة، لكن في العجلة، كان الأمر استثنائيًا بعد أن كان لدي 11 أو 12 خدمة في نهاية الأسبوع ، لم أتمكن من إنجازها.

سأرسلها من شيكاغو. لقد حظينا بموسم رائع من البركة خلال الأيام القليلة الماضية في والوورث.

لا أعرف كيف يمكنني أن أشكر عمتي العزيزة وأشكرك على لطفكما الكبير. سيدفع لك الرب مقابل كل هذا.

ثق بأن الأمور تسير على ما يرام في طريق بيزلي. المحاربون معي هنا وهم يقومون بذلك بشكل جيد حتى الآن خلال الرحلة.