القبض على "آكل للحوم البشر" في برلين للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل لدوافع جنسية

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، قادت الكلاب البوليسية الشرطة إلى الشقة التي يقيم فيها المشتبه به في برلين

اعتقلت الشرطة الألمانية رجلا يشتبه في ارتكابه جريمة قتل بدوافع جنسية وأكل لحوم البشر، وذلك بعد العثور على عظام ضحية في حديقة شمالي العاصمة الألمانية برلين.

وتوصل خبراء الطب الشرعي إلى أن العظام تعود لجثة رجل في الرابعة والأربعين من عمره كان مفقودا منذ شهرين.

وقالت وسائل الإعلام الألمانية إن الكلاب البوليسية قادت الشرطة إلى الشقة التي يقيم فيها الرجل في برلين، وذكرت تقارير أنه مدرس رياضيات يبلغ 41 عاما.

وكان بعض المارة يتجولون في الحديقة في بوخ عندما عثروا على العظام في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال شرطي لصحيفة "بي زد" اليومية التي تصدر في برلين إن إحدى تلك العظام كانت "مجردة تماما من اللحم"، وإن هناك مؤشرات أخرى "تجعلنا نشتبه بشدة في أن ستيفان تي كان ضحية لأحد آكلي لحوم البشر".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المشتبه به في ارتكاب الجريمة، ولم يعرف من اسمه سوى ستيفان آر، كان قد زار "غرف دردشة شبكية ذات صلة بالأمر".

ومن المعتاد بموجب قانون الخصوصية الألماني عدم الكشف عن الألقاب العائلية في التحقيقات التي تجريها الشرطة.

وكان ستيفان تي، وهو مهندس كهرباء، قد غادر شقته السكنية قبيل منتصف الليل في الخامس من سبتمبر/أيلول، وأبلغ زملاؤه في السكن الشرطة بغيابه في وقت لاحق.

ويضع الإعلام الألماني هذه القضية موضع المقارنة مع قضية أرمين مايفيس، وهو آكل للحوم البشر حكم عليه عام 2006 بالسجن مدى الحياة.

وتبين أنه التقى ضحيته في واحدة من غرف الدردشة الشبكية التي يهتم زائروها بفكرة أكل لحوم البشر.